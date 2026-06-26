鈴木彩艶がもたらした勝ち点1「負けない勢いで次を迎えられることはポジティブ」ブラジル戦は「勝つしかない」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
日本代表がGK鈴木彩艶を中心にした粘り強い守備でグループ2位を死守した。頼れる守護神も「相手に流れがあった中で最少失点に抑えること、勝ち点1を最低限取れたところは達成できた。負けない勢いで次を迎えられることはポジティブかなと思います」と頷いた。
「相手の個の強さもあるし、1対1で勝てなくてもカバーリングをしっかりとすることは大事だった。そういったところのコンパクトさのコーチングはしていた。クロスに対してもしっかりと出ようと心掛けた。固い守備ができたと思います」
日本時間30日に戦う決勝トーナメント1回戦はブラジルに決定。「一発勝負で勝つしかない。しっかりと準備して僕たちのいい状態で臨めるようにしたい」。優勝を目指す日本代表の生きるか死ぬかの戦いが始まる。
日本代表がGK鈴木彩艶を中心にした粘り強い守備でグループ2位を死守した。頼れる守護神も「相手に流れがあった中で最少失点に抑えること、勝ち点1を最低限取れたところは達成できた。負けない勢いで次を迎えられることはポジティブかなと思います」と頷いた。
「相手の個の強さもあるし、1対1で勝てなくてもカバーリングをしっかりとすることは大事だった。そういったところのコンパクトさのコーチングはしていた。クロスに対してもしっかりと出ようと心掛けた。固い守備ができたと思います」
日本時間30日に戦う決勝トーナメント1回戦はブラジルに決定。「一発勝負で勝つしかない。しっかりと準備して僕たちのいい状態で臨めるようにしたい」。優勝を目指す日本代表の生きるか死ぬかの戦いが始まる。