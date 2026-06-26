■台風7号(メーカラー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月26日11時45分発表

26日11時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 久米島の北北東約150km

中心位置 北緯27度35分 (27.6度)

東経127度10分 (127.2度)

進行方向、速さ 北東 15 km/h (9 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 330 km (180 NM)

北西側 220 km (120 NM)

26日12時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 久米島の北北東約160km

中心位置 北緯27度40分 (27.7度)

東経127度20分 (127.3度)

進行方向、速さ 北東 15 km/h (9 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 330 km (180 NM)

北西側 220 km (120 NM)

26日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市付近

予報円の中心 北緯28度35分 (28.6度)

東経129度25分 (129.4度)

進行方向、速さ 東北東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

27日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 室戸岬の南南西約220km

予報円の中心 北緯31度25分 (31.4度)

東経133度35分 (133.6度)

進行方向、速さ 北東 45 km/h (24 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

28日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯37度25分 (37.4度)

東経148度30分 (148.5度)

進行方向、速さ 東北東 65 km/h (34 kt)

中心気圧 994 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

■日本列島への影響はどうなる？

台風第７号は、南西諸島にかなり接近しており、２７日には西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。また、２７日は台風第８号が東日本太平洋側にかなり接近するでしょう。西日本や東日本太平洋側では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東日本太平洋側を中心に、暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。

［気象概況］

前線が、東シナ海から西日本や東日本太平洋沿岸を通って、日本の東にのびており、活動が活発となっています。

台風第７号は、２６日１０時には久米島の北にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。



台風第７号は、南西諸島にかなり接近しています。台風第７号は、今後次第に進路を東よりに変えながら速度を上げ、２７日には西日本太平洋側や東日本太平洋側に接近するでしょう。また、台風第８号が日本の南を北上しています。台風第８号は、２７日には東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。その後、２つの台風は、日本の東で温帯低気圧に変わるでしょう。

台風第７号と台風第８号が持ち込む暖かく湿った空気の影響や、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、引き続き２７日にかけて、前線の活動は活発で、南西諸島と西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

南西諸島、西日本、東日本太平洋側を中心に激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

２６日１２時から２７日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 １５０ミリ

東海地方 ３００ミリ

近畿地方 ２００ミリ

四国地方 ２００ミリ

九州北部地方 １２０ミリ

九州南部 １２０ミリ

奄美地方 １２０ミリ

沖縄地方 ８０ミリ

その後、２７日１２時から２８日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １５０ミリ

東海地方 １５０ミリ

近畿地方 １００ミリ

■風・波の予想





［風の予想］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、非常に強い風が吹くでしょう。

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル（３５メートル）

奄美地方 ２３メートル（３５メートル）

沖縄地方 ２３メートル（３５メートル）

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル（３５メートル）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

四国地方 ２３メートル（３５メートル）



［波の予想］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

２６日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

奄美地方 ６メートル うねりを伴う

沖縄地方 ６メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

奄美地方 ５メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

西日本では２６日は、東日本太平洋側では２７日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東日本太平洋側を中心に２７日は、暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。南西諸島でも２６日はうねりを伴う高波に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■台風8号(ヒーゴス)

2026年6月26日10時10分発表 気象庁

26日9時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 日本の南

中心位置 北緯24度30分 (24.5度)

東経133度30分 (133.5度)

進行方向、速さ 北 35 km/h (20 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 北東側 220 km (120 NM)

南西側 110 km (60 NM)

26日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯30度40分 (30.7度)

東経134度50分 (134.8度)

進行方向、速さ 北 60 km/h (32 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

27日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 千葉市の南南西約40km

予報円の中心 北緯35度20分 (35.3度)

東経140度00分 (140.0度)

進行方向、速さ 北東 60 km/h (32 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

28日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯41度05分 (41.1度)

東経157度50分 (157.8度)

進行方向、速さ 東北東 70 km/h (38 kt)

中心気圧 994 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)



■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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