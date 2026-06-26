EXILE TAKAHIROが自身のInstagramを更新し、お笑いコンビ“ブラックマヨネーズ”の小杉竜一との2ショットを公開した。

【写真】“兄貴”と慕うブラックマヨネーズの小杉竜一との2ショットを公開したEXILE TAKAHIRO

■EXILE TAKAHIRO「久しぶりに兄貴とバッタリ会いました」

かつてバラエティ番組でのレギュラー共演をきっかけに、ファンの間で「顔のパーツや笑顔の作り方が似ている」と噂され、いつしか定番ネタとなったEXILE TAKAHIROと小杉。そんなTAKAHIROが、公私ともに“兄貴”と慕う小杉との再会を果たした。

TAKAHIROは「久しぶりに兄貴とバッタリ会いました」と報告。さらに「ちょっと挨拶しようと楽屋のぞいたら、やっぱり、なんか食べてました。いつも優しい」と微笑ましい再会のシチュエーションを明かした。公開された写真には、レッド・ツェッペリンの黒いTシャツにカーキのパンツをあわせたTAKAHIROと自動車柄シャツに身を包んだ小杉がお互いを紹介するように手を差し向けた2ショット（1枚目）が収められている。続く2枚目では、その手をピースサインへと変え、さらに距離を縮めたふたりが写っている。

投稿の締めくくりには、「#久しぶり杉て」「#ちょっと緊張しちゃって」「#座りの良い顔」「#忘れてた」「#ヒーハー」といったユーモアあふれるハッシュタグの数々を添えている。

SNSには「やっぱりちょっと似てる」「久しぶりの2ショットうれしい」「パーツが似てる」「TAKAHIRO前髪ありかっこいい」「ふたりともかわいい」といった声が寄せられている。

■1年前、2025年6月にはお揃いの蝶ネクタイ＆タキシード姿での2ショットを投稿

約1年前、6月13日の投稿でもTAKAHIROは小杉との2ショットを公開。

「久しぶりの兄貴と。最後は“すわりのいい顔”で」と、蝶ネクタイにタキシードというお揃いの衣装での2ショット（1・4枚目）を披露した。

■2021年12月には同じ表情での2ショットを投稿

時を2021年12月23日にまでさかのぼると、小杉側から熱いアプローチが記録されている。小杉は自身のInstagramにTAKAHIROとの2ショットを公開。

「弟と仕事場で会うとなんだか笑ってしまいますね‼︎」とコメントが添えられ、白シャツ＆白いパンツ姿のTAKAHIROと同じような表情を浮かべた小杉の姿が写し出されている。