高中正義、熱狂のロンドン公演が映像作品として発売決定！初回限定盤には同公演のライブ音源を収録したCDが付属

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高中正義、待望のワールドツアー『SUPER TAKANAKA WORLD LIVE 2026』のロンドン公演を完全収録したBlu-rayが、8月12日に発売されることが決定した。

■ 世界が高中正義を待っていた

1976年のソロデビュー以来、唯一無二のギターサウンドとメロディで多くのファンを魅了し続けてきたギタリスト、高中正義。

2026年春、イギリス・ロンドンの歴史ある名門ライブ会場、O2 Academy Brixton」にて開催されたワールドツアー公演の模様を完全収録したBlu-rayがついにリリース。

近年、世界的なシティポップ再評価のムーブメントとともに、国境や世代を超えて高中正義の音楽が再発見され、海外の若い世代からも熱い支持を集めている。そんななかで開催されたワールドツアーは各地で大きな反響を呼び、ロンドン公演のチケットも即完売。会場を埋め尽くした5,000人のオーディエンスが、日本からやって来たギターヒーローの登場を待ちわびた。

ステージに響きわたるギターの一音一音に大きな歓声が上がり、「BLUE LAGOON」「READY TO FLY」をはじめとする名曲の数々では、国籍も言葉も超えて観客が大合唱。長年日本で愛され続けてきた高中サウンドが、海を越え世界のファンへ届いた感動的な瞬間が刻まれている。

本作品では、ロンドン公演で披露された楽曲を全曲完全収録。圧巻のパフォーマンスはもちろん、海外ファンならではの熱量あふれるリアクションや、会場全体が一体となって盛り上がる瞬間まで余すことなく収録。まるでその場にいるかのような臨場感で、歴史的一夜を体感することができる。

ソロデビュー50周年という大きな節目を迎える高中正義が、これまで歩んできた音楽人生の集大成でありながら、あらたな可能性を世界へ証明したロンドン公演。

日本が誇るギタリスト高中正義が世界を魅了した奇跡の一夜、そしてあらたな伝説がここに甦る。

初回限定盤には同公演のライブ音源を収録したCDが付属。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2026.08.12 ON SALE

Blu-ray『SUPER TAKANAKA WORLD LIVE 2026』

＜収録予定曲＞ ※全18曲

1. BLUE LAGOON

2. RADIO RIO

3. BLUE CURACAO

4. BRASILIAN SKIES

5. OH! TENGO SUERTE

6. トーキョーレギー

7. 哀愁のヨーロッパ

8. JUNGLE JANE

9. SHAKE IT

10. 渚・モデラート

11. Saudade

12. PALM STREET

13. TAJ MAHAL

14. THUNDER STORM

15. READY TO FLY

16. 黒船（嘉永6年6月4日）

17. Jumping Take Off

18. YOU CAN NEVER COME TO THIS PLACE

収録日：2026年4月1日（水）O2 Academy Brixton

■関連リンク

高中正義 OFFICIAL SITE

https://takanaka.com