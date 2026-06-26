「サッカーだけなら日本と差が大きい」韓国レジェンド、自国の“惨事”に痛烈苦言「これが我が国の現実なのか…」【北中米W杯】

かつてJリーグでもプレーした韓国代表OBが、自国サッカーの露呈した実態にため息を隠せなかった。彼は南アフリカ戦の敗戦を「戦術的な対応だけでなく選手の連係や動き、闘志に至るまですべてが不足していた」と指摘した。

【関連】「最も不利で最悪の結果」日本ドローに大きく落胆する韓国メディア

ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は6月25日（日本時間）、エスタディオ・モンテレイで行われた北中米ワールドカップ・グループA第3節で南アフリカに0-1で敗れた。

これにより韓国は1勝2敗、勝ち点3のA組3位でグループステージを終えた。引き分けさえすれば組2位で決勝トーナメント（32強）に進出できたが、FIFAランク60位の南アフリカを相手に崩れ、自力進出に失敗した。

逆に南アフリカは韓国を破る番狂わせを演じ、史上初のグループステージ突破という新たな歴史を作った。

衝撃的な結果だ。試合前までは海外でも一様に韓国の無難な勝利を予想していたが、蓋を開けてみれば違った。韓国はすべての選手が足取り重く、最悪のコンディションを露呈した。その結果、前半から南アフリカのカウンターに揺さぶられると、後半18分に許した失点を取り戻せないまま敗北した。

そんな拙戦を振り返り、本サイト提携メディア『OSEN』の電話取材に応じたのが、かつて2003年に京都パープルサンガ（現・京都サンガF.C.）でもプレーした元韓国代表MFコ・ジョンスだ。

コ・ジョンス（写真提供＝OSEN）

コ・ジョンスは自国代表の戦いぶりに苦言を呈さずにはいられなかった。「もちろんそんな意図はなかっただろうが、“引き分け作戦”だったのかと思ったほどだ。後方の人数が多すぎた。イ・ガンインにボールが渡り、オ・ヒョンギュにボールが渡ったところで何になるのか。攻撃の人数がいないのに」と率直に批判した。

実際、南アフリカ戦の韓国はイ・ガンインが後方まで下がってビルドアップを助けても、周りの選手がスペースを見つけて飛び込む動きが不足していた。両ウィングバックは高い位置まで前進するが、3人のセンターバックが横一列に並び、2人のセントラルミッドフィルダーも幅を取らなかったため、イ・ガンインのロングキックに依存せざるを得なかった。

コ・ジョンスも「イ・ガンインがキム・ミンジェの横まで下がってボールを受ける場面が繰り返された。メキシコ戦でもそうだったが、何度もそれをやってはならない。攻撃の最終局面で局面を打開する人がいなくなってしまう。あのような形でやるくらいなら、いっそ全員でラインを上げてボールを回しながら相手を押し込むべきだった。南アフリカに決定力がなかったから良かったものの、あと数失点していてもおかしくなかった」と指摘した。

後半にソン・フンミン、キム・ジンギュ、イェンス・カストロップを同時投入してからは、一瞬ではあるが攻撃的な場面が作れたが、長続きはしなかったという評価だ。コ・ジョンスは「後半の交代直後にはそうした姿が少し見られたが、うまくいかなかった。南アフリカを相手にしているのに、後ろの守備の人数を多く残しすぎたことで、自ら試合を難しくしてしまったようだ」と語った。

ソン・フンミン（写真提供＝OSEN）

最も厳しく指摘したのは、選手たちの組織力の問題だった。

「3年ぶりに初めて試合をするチームのようだった。連係がまったく合っていなかった。約束された動きやパターンがあるべきなのに、ボールが来ないと立ち止まっている姿があまりにも多かった」

「動きを通じてスペースを作り出してこそ仲間たちが楽になるのに、全員が足を止めていた。そうなるとスペースが生まれず、イ・ガンインがボールを持ってもパスを出す先がないのは当然だ」

「連係が一つも噛み合っていないように見えた。テレビで見ていても不自然さが伝わってきた。この選手たちが本当にこのようなプレーをするのが正解なのかと疑問に思うほどだった。メキシコ戦ではよく走っていたが、今回ははつらつとした印象を全く受けなかった」

コ・ジョンスは戦術変更の乏しさに対する悔しさも言及した。「実は4-2-3-1のフォーメーションで臨むと思っていた。南アフリカは全員が引いて守ってくるのだから、後方の人数が多くても意味が薄れる」とし、「ウィングバックが攻撃的に上がるにしても、ウィングが中央に入り込んで相手のライン間でボールを受けなければならない。そうでなければ守備を崩せないのに、中途半端な形になっていた。歯車が噛み合っていなかった」と苦言を呈した。

ホン・ミョンボ監督は、ふくらはぎを痛めたキム・ミンジェをパク・ジンソプに交代させながらも、最後までスリーバックを維持した。

コ・ジョンスは「キム・ミンジェを交代させる際、なぜ最後まで3バックに固執したのか疑問だ。4バックに変えることもできたし、イ・ドンギョンやオム・ジソンのように突破力のある攻撃的なカードもあった。そうしていればイ・ガンインが中央でより中心となってコントロールできたはずなのに、悔やまれる」と振り返った。

また「時には果敢なフォーメーション変更も必要だと思う」とし、「もちろん、結果論かもしれない。だが、あまりにも残念だ。選手たちのコンディションも良くなかったし、何よりもポジションと動きにおいて、終始ギクシャクした印象を受けた」とため息をついた。

何よりも、ホン・ミョンボ監督率いるチームが目指すサッカーが一つも見えなかった点が問題だった。

コ・ジョンスは「うまく戦っていて90分にミスから失点して負けるのであれば言い訳もできる。しかし今日はメキシコ戦とは異なり、何一つまともにできずに敗れた。これが我が国のサッカーの現実なのかと思うと、情けなく、胸が痛む」と打ち明けた。

さらに進んで、韓国サッカー界全体に向けた苦言も呈した。

コ・ジョンスは「単にユースサッカーを発展させようと言うだけで解決する問題ではないと思う。継続的に体制を整え、未来を見据え、指導者を養成しなければならない。行き当たりばったりのやりかたではだめだ」とし、「日本とよく比較されるが、日本はずっと前から準備をしてきたはずだ。次のワールドカップではなく、10年後を見据えて準備すべきだ」と主張した。

そして最後に、「世代別代表から独自のスタイルを植え付けなければならない。そうしてこそ、成長した選手が目を合わせるだけでお互いに通じ合えるようになる。サッカーの面だけを見れば、日本との格差が大きいのは事実だ」とし、「結局は協会がしっかりしなければならない。手をこまねいているだけではダメだ。変化が必要だ。このようなパフォーマンスでは絶対に通用しない。選手たちだけのせいでもなく、誰か一人の責任でもない。サッカー人全体が共に猛省すべき問題だ」と声を大にした。

（記事提供＝OSEN）