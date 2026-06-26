京アニ・KAエスマ文庫の新刊2作品発売 『オーロラとサーモン』『ファンタメロディコ・マエストロ』あらすじ紹介
京都アニメーション・KAエスマ文庫より新刊２作品『オーロラとサーモン』と『ファンタメロディコ・マエストロ』が発売された。
【画像】独特な絵のタッチ！新刊『オーロラとサーモン』
■『オーロラとサーモン』あらすじ（著者：結城弘 イラスト：くっか）
生まれ育った街への「復讐」を誓う少年・リクとオーロラの翼
を生やす少女・フィーレのある村での日々を描く。
フィーレと、道先で出会った村娘・カリナに連れられ、たどりついた農村「ヨルンヘイム」でリクは、これまで見落としてきたものに触れていく――。
そして、少年の変化とともに明かされる、
この世界の真実、村娘の想い、そして少女の正体。
散りばめられた複数の謎が、やがて一つに収束していく――。
遠回りをしたからこそ、見れた景色がある
■『ファンタメロディコ・マエストロ』あらすじ（著者：虎虎 イラスト：しらび）
音楽が魔法になる世界に召喚されたサウンドクリエイター・ハツネ。
持ち前のスキルとセンスを駆使して異世界で大活躍――なんだけど……！
たぶんダチョウ※最大時速70kmより足が速いお姫様（魔法必要ないよね）、世俗に染まった愛猫（猫って自由だから……）、街にはビキニアーマーの筋骨隆々男性兵士たちまで（予算ないんだって……悲しい！）。
……異世界ってどこもこんな感じなんですかね。
シリアス、感動一切なし！（たぶん！）
笑いに溢れた異世界音楽ギャグコメディ！
皆さんは今から笑い溢れる世界に召喚されます。
【画像】独特な絵のタッチ！新刊『オーロラとサーモン』
■『オーロラとサーモン』あらすじ（著者：結城弘 イラスト：くっか）
生まれ育った街への「復讐」を誓う少年・リクとオーロラの翼
を生やす少女・フィーレのある村での日々を描く。
フィーレと、道先で出会った村娘・カリナに連れられ、たどりついた農村「ヨルンヘイム」でリクは、これまで見落としてきたものに触れていく――。
そして、少年の変化とともに明かされる、
この世界の真実、村娘の想い、そして少女の正体。
散りばめられた複数の謎が、やがて一つに収束していく――。
遠回りをしたからこそ、見れた景色がある
音楽が魔法になる世界に召喚されたサウンドクリエイター・ハツネ。
持ち前のスキルとセンスを駆使して異世界で大活躍――なんだけど……！
たぶんダチョウ※最大時速70kmより足が速いお姫様（魔法必要ないよね）、世俗に染まった愛猫（猫って自由だから……）、街にはビキニアーマーの筋骨隆々男性兵士たちまで（予算ないんだって……悲しい！）。
……異世界ってどこもこんな感じなんですかね。
シリアス、感動一切なし！（たぶん！）
笑いに溢れた異世界音楽ギャグコメディ！
皆さんは今から笑い溢れる世界に召喚されます。
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