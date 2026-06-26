【W杯2026】現地観戦の江頭2:50、スウェーデン戦後の姿に反響「哀愁半端ない…」「カッコいいな」
お笑い芸人・江頭2:50のYouTubeチャンネル『エガちゃんねる』の公式Xが26日に更新された。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で日本対スウェーデン戦を現地観戦した後の江頭の姿に反響が寄せられている。
【写真】「哀愁半端ない…」スウェーデン戦観戦後の姿に反響が寄せられた江頭2：50
黒ではなく、ゴールドの全身タイツを身にまとって日本代表を応援していた江頭2:50。「スウェーデン戦、終わりました！ 引き分けでラウンド32進出！ 日本の対戦相手、次はブラジル！！」とつづり、スタジアムから帰宅するショットを投稿。
金タイツ姿で歩道を一人歩く江頭2:50。現地では夜という時間もあり、「哀愁あるな笑笑」「なんだろう。戦いを終えた後の後姿みたいでカッコいいなw」「哀愁半端ない…」「背中が物語っている」といった声のほか「W杯のトロフィーみたい」「オスカー像に見える」といったコメントが寄せられた。
【写真】「哀愁半端ない…」スウェーデン戦観戦後の姿に反響が寄せられた江頭2：50
黒ではなく、ゴールドの全身タイツを身にまとって日本代表を応援していた江頭2:50。「スウェーデン戦、終わりました！ 引き分けでラウンド32進出！ 日本の対戦相手、次はブラジル！！」とつづり、スタジアムから帰宅するショットを投稿。
金タイツ姿で歩道を一人歩く江頭2:50。現地では夜という時間もあり、「哀愁あるな笑笑」「なんだろう。戦いを終えた後の後姿みたいでカッコいいなw」「哀愁半端ない…」「背中が物語っている」といった声のほか「W杯のトロフィーみたい」「オスカー像に見える」といったコメントが寄せられた。