FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦で、日本代表（FIFAランク16位）はスウェーデン（同36位）と対戦。NHKで中継されたこの試合では、元日本代表MF本田圭佑（40）が解説を担当。相棒を務めた同局の曽根優アナウンサー（51）にも注目が集まっている。

独自ワード満載の解説で話題を呼んでいる本田。初戦のオランダ戦では小宮山晃義アナとの息の合ったやりとりを見せたが、今回は多くの国際大会で実況経験がある曽根アナが実況を担当した。

この試合ではGK鈴木彩艶が好セーブを連発。本田が元イタリア代表GKジャンルイジ・ブッフォンを引き合いに鈴木を絶賛すると、曽根アナはすかさずブッフォンの情報を提供した。

前半追加タイムには本田が「メキシコ？ルチャリブレ？」と突然つぶやく場面も。スタジアムのビジョンに映し出されたサポーターに反応したようで、すかさず曽根アナが「今本田さんが実況されていたのはスタジアムの大画面に映った覆面レスラーですね」とフォロー。曽根アナは「本田さんがルチャリブレとおっしゃって私も何をおっしゃってるのか分からなかったんですが大画面に映っていました」と説明した。

また、1−1で追加タイムに突入し日本、スウェーデンとも突破確実な状況に本田が「もう終わってもいいっすけどね。7分、言い過ぎたからね。お互い7分いらないですけどね。だから7分いらんって言ってる！長い！」と本音全開。「あと何分ぐらいすか？」という問いにすかさず「2分台に入っています」と応じるなど、名コンビぶりが際だった。

SNSでは「曽根アナも彼らを引き出していて、ものすごく聞きやすかった」「これは本田圭佑以上に、格闘技アナでもないのにルチャ・リブレを知ってて即座に解説した曽根優アナウンサーを称えるべき」「ベテランの仕事が光ってた」と、実況、解説コンビへの言及が多数みられた。

北海道札幌市出身の曽根アナは、北海道大学を経て1997年にNHKに入局。主にスポーツ実況を担当しており、2010年バンクーバー五輪で閉会式の中継を担当して以降、2016年リオデジャネイロ五輪を除く冬季・夏季7大会の中継担当を歴任した。今年のミラノ・コルティナ五輪では、星麻琴アナウンサーとともに開会式実況を担当した。

W杯においては、前回の22年カタール大会1次リーグで日本がドイツに逆転勝利した試合を担当。2010年南アフリカ大会から5大会連続で実況を担当している。