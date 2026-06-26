『四月の余白』一ノ瀬ワタルが上阪隼人を笑顔でヘッドロック！ 新ビジュアル＆場面写真解禁
一ノ瀬ワタル主演映画『四月の余白』より、更生施設「みらいの里」寮長・西健吾（一ノ瀬ワタル）が、寮生の少年・澤海斗（上阪隼人）を笑顔でヘッドロックするアザービジュアル、新場面写真8点が解禁された。
【写真】暴力衝動を抑えられない少年、彼らと向き合う大人の姿を捉えた『四月の余白』新場面写真（8点）
本作は、吉田恵輔監督自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティーをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな子供たちに本気でぶつかりながらも彼らに寄り添う大人の生々しいもがきを描く。
元半グレで元受刑者の過去を背負う西健吾（一ノ瀬）は、海の見える地方都市で全寮制更生施設「みらいの里」を運営している。実体験を糧に道を踏み外しかけた子供たちに体当たりで向き合うが、体罰も辞さない更生方針は教育関係者から批判されていた。
ある時、中学教師の草野冬子（夏帆）から手に負えない生徒の澤海斗（上阪隼人）と、鑑別所帰りの悠について相談を受ける。2人に会った西は、一瞬で海斗の狂気を見抜いた。激しい家庭内暴力に疲れた母・綾子（占部房子）も息子を「みらいの里」に託すと決意するが、海斗は施設でも寮生とトラブルを起こして脱走。さらには傷害事件で逮捕されてしまう。
西は海斗の父・陽平（篠原篤）から、若い頃、西にリンチされ左脚に障害が残ったと責め立てられる。記憶のない過去と向き合う西にできる贖罪（しょくざい）は、海斗を更生させることだけ。「ひとは変われる」と信じて新たな取り組みに踏み出すが―。
アザービジュアルは、笑顔の西が海斗をヘッドロックし、締められている海斗も柔らかな表情を見せている、仲睦まじい姿。3月に解禁された衝撃的なポスタービジュアルとは一転、和やかに見える2人だが、果たして本編ではどんな姿を見せるのか。
新場面写真（8点）は、他人の痛みを理解できず、常軌を逸した暴力を繰り返す海斗（上阪）の睨みつけるような表情や、西（一ノ瀬）と海斗の中学校の担任・草野（夏帆）が並んで座り話し合う姿、海斗と同級生の内藤悠（和田庵）がゲームセンターで肩を組み話す様子、講演会でマイクを手に語る西の姿などを捉えている。さらに、西が海斗の父・陽平と話すシーンや、海斗を押さえつける西を寮生たちが離れて見守る一幕も。なぜ少年は暴力をやめられないのか。彼と向き合い続ける大人たちの願いは実を結ぶのか――。
映画『四月の余白』は、6月26日より全国公開。
※吉田恵輔監督の「吉」は「つちよし」が正式表記
【写真】暴力衝動を抑えられない少年、彼らと向き合う大人の姿を捉えた『四月の余白』新場面写真（8点）
本作は、吉田恵輔監督自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティーをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな子供たちに本気でぶつかりながらも彼らに寄り添う大人の生々しいもがきを描く。
ある時、中学教師の草野冬子（夏帆）から手に負えない生徒の澤海斗（上阪隼人）と、鑑別所帰りの悠について相談を受ける。2人に会った西は、一瞬で海斗の狂気を見抜いた。激しい家庭内暴力に疲れた母・綾子（占部房子）も息子を「みらいの里」に託すと決意するが、海斗は施設でも寮生とトラブルを起こして脱走。さらには傷害事件で逮捕されてしまう。
西は海斗の父・陽平（篠原篤）から、若い頃、西にリンチされ左脚に障害が残ったと責め立てられる。記憶のない過去と向き合う西にできる贖罪（しょくざい）は、海斗を更生させることだけ。「ひとは変われる」と信じて新たな取り組みに踏み出すが―。
アザービジュアルは、笑顔の西が海斗をヘッドロックし、締められている海斗も柔らかな表情を見せている、仲睦まじい姿。3月に解禁された衝撃的なポスタービジュアルとは一転、和やかに見える2人だが、果たして本編ではどんな姿を見せるのか。
新場面写真（8点）は、他人の痛みを理解できず、常軌を逸した暴力を繰り返す海斗（上阪）の睨みつけるような表情や、西（一ノ瀬）と海斗の中学校の担任・草野（夏帆）が並んで座り話し合う姿、海斗と同級生の内藤悠（和田庵）がゲームセンターで肩を組み話す様子、講演会でマイクを手に語る西の姿などを捉えている。さらに、西が海斗の父・陽平と話すシーンや、海斗を押さえつける西を寮生たちが離れて見守る一幕も。なぜ少年は暴力をやめられないのか。彼と向き合い続ける大人たちの願いは実を結ぶのか――。
映画『四月の余白』は、6月26日より全国公開。
※吉田恵輔監督の「吉」は「つちよし」が正式表記