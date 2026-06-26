ちゃんみな初の東京ドーム公演が映画館で生中継決定！ 劇場限定の入場者特典解禁
ちゃんみなの自身初の東京ドーム公演「AREA OF DIAMOND FINAL」より、7月12日の公演の模様が、全国100館規模の映画館で、生中継（ライブビューイング）されることが決定した。併せて、劇場限定「オリジナルステッカー」の入場者特典がプレゼントされることも明らかになった。
【写真】ライブビューイングの入場者特典「オリジナルステッカー」
昨年、所属レーベルの移籍、自身最大規模のツアー「AREA OF DIAMOND 3」をアジアツアーまで含め完走したちゃんみな。タイアップ楽曲を含む多くの楽曲制作に加え、自身がプロデュースを手掛けたガールズグループオーディション「No No Girls」から誕生した「HANA」のプロデューサーとして八面六臂の活躍をしながら、一児の母としても支持を拡大し続けている。
今年、3月8日には10周年イヤーのスタートを切り、3月26日に開催された「AREA OF DIAMOND 4」千秋楽公演は、全国の映画館で生中継（ライブビューイング）も実施され、大きな反響を呼んだ。
そして、2023年から開催されていた自身のコンサートツアー「AREA OF DIAMOND」のラストを飾るのは、「AREA OF DIAMOND FINAL」と名付けられ、本人が待望と語る自身最大キャパシティでの東京ドーム公演。
本公演はチケット一般発売後、僅か1時間で完売をしたプレミア公演に。10周年イヤーを迎えた彼女が、何を表現し、何を伝えたいのか？ その模様を、映画館の迫力の大画面、音響、臨場感で体感できる。全上映劇場は、本公演ライブビューイング特設サイトにて。
なお、先着で劇場限定「オリジナルステッカー」の入場者特典もプレゼントされる。
チケットは、全国の各上映劇場のサイトにて販売（先着）。7月3日22時以降、順次販売となる（上映劇場によって、販売の開始日が異なる。詳細は特設サイトにて）。
『ちゃんみな「AREA OF DIAMOND FINAL」LIVE VIEWING』は、7月12日18時より全国100館規模の劇場にて生中継。
【写真】ライブビューイングの入場者特典「オリジナルステッカー」
昨年、所属レーベルの移籍、自身最大規模のツアー「AREA OF DIAMOND 3」をアジアツアーまで含め完走したちゃんみな。タイアップ楽曲を含む多くの楽曲制作に加え、自身がプロデュースを手掛けたガールズグループオーディション「No No Girls」から誕生した「HANA」のプロデューサーとして八面六臂の活躍をしながら、一児の母としても支持を拡大し続けている。
そして、2023年から開催されていた自身のコンサートツアー「AREA OF DIAMOND」のラストを飾るのは、「AREA OF DIAMOND FINAL」と名付けられ、本人が待望と語る自身最大キャパシティでの東京ドーム公演。
本公演はチケット一般発売後、僅か1時間で完売をしたプレミア公演に。10周年イヤーを迎えた彼女が、何を表現し、何を伝えたいのか？ その模様を、映画館の迫力の大画面、音響、臨場感で体感できる。全上映劇場は、本公演ライブビューイング特設サイトにて。
なお、先着で劇場限定「オリジナルステッカー」の入場者特典もプレゼントされる。
チケットは、全国の各上映劇場のサイトにて販売（先着）。7月3日22時以降、順次販売となる（上映劇場によって、販売の開始日が異なる。詳細は特設サイトにて）。
『ちゃんみな「AREA OF DIAMOND FINAL」LIVE VIEWING』は、7月12日18時より全国100館規模の劇場にて生中継。