松村北斗×今田美桜『白鳥とコウモリ』ふたりの運命が交錯する特報映像＆場面写真解禁
松村北斗（SixTONES）と今田美桜がダブル主演する映画『白鳥とコウモリ』より、特報映像第2弾と場面写真が解禁された。
【動画】『白鳥とコウモリ』特報映像第2弾
東野圭吾の同名小説を実写化する本作は、ミステリーの枠を超え、<罪と罰>という核心的なテーマを重厚な物語で描く。
特報映像第2弾では、容疑者の息子・和真（松村）×被害者の娘・美令（今田）という、本来出会ってはいけない二人の運命が交錯し、事件に隠された真実の断片が徐々に明らかになっていく。さらに、ダブル主演の二人に加えて、柄本佑、前原滉、井川遥、吉田羊、風吹ジュン、中村芝翫、三浦友和らが物語を大きく動かしていく存在として登場する。
善良な弁護士・白石健介（中村芝翫）が刺殺された事件。倉木達郎（三浦友和）は、刑事・五代努（柄本佑）と中町（前原滉）の前で「殺したのは私です」と罪を認め、事件は解決したかに見えた。
しかし、倉木の息子・和真（松村北斗）と白石の娘・美令（今田美桜）はそれぞれの父の行動に違和感を覚え、事件の【真実】を求め手がかりを探っていく。さらに白石健介の妻・綾子（吉田羊）や、倉木達郎のことをよく知る小料理屋を営む浅羽洋子（風吹ジュン）、浅羽織恵（井川遥）の母娘が、それぞれの立場で意味深なセリフを口にし、事件の裏に隠された“何か”を予感させる。
場面写真では、和真と美令が事件の真相に迫る瞬間がとらえられており、ここから予測不能な物語の展開がさらに加速する。二人の目線の先に待ち受けるものとはー。
映画『白鳥とコウモリ』は、9月4日より全国公開。
【動画】『白鳥とコウモリ』特報映像第2弾
東野圭吾の同名小説を実写化する本作は、ミステリーの枠を超え、<罪と罰>という核心的なテーマを重厚な物語で描く。
特報映像第2弾では、容疑者の息子・和真（松村）×被害者の娘・美令（今田）という、本来出会ってはいけない二人の運命が交錯し、事件に隠された真実の断片が徐々に明らかになっていく。さらに、ダブル主演の二人に加えて、柄本佑、前原滉、井川遥、吉田羊、風吹ジュン、中村芝翫、三浦友和らが物語を大きく動かしていく存在として登場する。
しかし、倉木の息子・和真（松村北斗）と白石の娘・美令（今田美桜）はそれぞれの父の行動に違和感を覚え、事件の【真実】を求め手がかりを探っていく。さらに白石健介の妻・綾子（吉田羊）や、倉木達郎のことをよく知る小料理屋を営む浅羽洋子（風吹ジュン）、浅羽織恵（井川遥）の母娘が、それぞれの立場で意味深なセリフを口にし、事件の裏に隠された“何か”を予感させる。
場面写真では、和真と美令が事件の真相に迫る瞬間がとらえられており、ここから予測不能な物語の展開がさらに加速する。二人の目線の先に待ち受けるものとはー。
映画『白鳥とコウモリ』は、9月4日より全国公開。