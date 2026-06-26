『FIFAワールドカップ2026 日本vsブラジル』6月30日午前0時50分よりフジテレビ系列で地上波生中継
『FIFAワールドカップ2026 日本vsブラジル』が、6月30日午前0時50分よりフジテレビ系列で地上波生中継されることが決定した。
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連日熱戦が繰り広げられている4年に一度の世界的祭典｢FIFAワールドカップ2026｣。先ほどグループF第3節、日本はスウェーデンと1−1で引き分け、これによりグループ2位で決勝トーナメントへの進出が決定。決勝トーナメント初戦の相手はグループC1位ブラジルに決定した。
FIFA最新ランキング5位のブラジルは、これまで最多5回の優勝を誇る強豪。モロッコとの初戦は引き分けたものの、その後連勝を飾り、首位でグループステージを突破した。注目は、絶対的エースのヴィニシウス・ジュニオール。名門レアル・マドリード（スペイン）でプレーする背番号7は、今大会ここまでメッシ（アルゼンチン）に次ぐ4ゴールを挙げており、その圧倒的な個人技は日本にとって要注意だ。
日本は昨年10月、そのブラジル相手に逆転勝利を挙げており、良いイメージを持って大一番に臨めるはず。この大注目の一戦を、フジテレビ系列では6月30日（火）午前0時50分より地上波生中継で放送する。
日本代表の決勝トーナメント進出は3大会連続5回目となるが、過去一度も決勝トーナメントで勝利していない。「最高の景色を2026」を掲げる日本代表の、手に汗握る注目の戦いに注目だ。
メインキャスターはジョン カビラ、メイン解説は小野伸二（元日本代表）、メインナビゲーターは柿谷曜一朗（元日本代表）が担当する。実況は中村光宏フジテレビアナウンサー。
『FIFAワールドカップ2026 日本vsブラジル』は6月30日午前0時50分より、フジテレビ系で地上波生中継。
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連日熱戦が繰り広げられている4年に一度の世界的祭典｢FIFAワールドカップ2026｣。先ほどグループF第3節、日本はスウェーデンと1−1で引き分け、これによりグループ2位で決勝トーナメントへの進出が決定。決勝トーナメント初戦の相手はグループC1位ブラジルに決定した。
日本は昨年10月、そのブラジル相手に逆転勝利を挙げており、良いイメージを持って大一番に臨めるはず。この大注目の一戦を、フジテレビ系列では6月30日（火）午前0時50分より地上波生中継で放送する。
日本代表の決勝トーナメント進出は3大会連続5回目となるが、過去一度も決勝トーナメントで勝利していない。「最高の景色を2026」を掲げる日本代表の、手に汗握る注目の戦いに注目だ。
メインキャスターはジョン カビラ、メイン解説は小野伸二（元日本代表）、メインナビゲーターは柿谷曜一朗（元日本代表）が担当する。実況は中村光宏フジテレビアナウンサー。
『FIFAワールドカップ2026 日本vsブラジル』は6月30日午前0時50分より、フジテレビ系で地上波生中継。