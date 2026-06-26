【函館記念】武豊騎手とコンビのケイアイセナは５枠８番 ディープインパクト産駒の１７年連続重賞Ｖなるか 枠順決定
◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝枠順決定
枠順が６月２６日、決定した。武豊騎手と８戦ぶりにコンビを組むケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）は５枠８番に決まった。ディープインパクト産駒の１７年連続ＪＲＡ重賞制覇を狙う。２、３勝クラスを連勝し一気の重賞取りを狙うフィーリウス（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）は８枠１４番に決まった。Ｇ１初挑戦となった前走の大阪杯は、喉頭蓋エントラップメントを発症し１５着に敗れたエコロディノス（牡４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キタサンブラック）は７枠１２番からの発走。展開のカギを握りそうなピースワンデュック（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父グレーターロンドン）は２枠３番から初タイトルを狙う。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）バルナバ 牡４ 斎藤 新 ５５
（２）ファウストラーゼン 牡４ 小林 美駒 ５６
（３）ピースワンデュック 牡５ 佐々木大輔 ５５
（４）マジックサンズ 牡４ 横山 和生 ５８
（５）イガッチ 牡４ 浜中 俊 ５５
（６）サンストックトン 牡７ 松本 大輝 ５４
（７）チャックネイト セン８ 鮫島 克駿 ５８
（８）ケイアイセナ 牡７ 武 豊 ５７・５
（９）オニャンコポン セン７ 横山 琉人 ５４
（１０）ケリフレッドアスク 牝４ 北村 友一 ５５
（１１）ジュタ 牡４ 坂井 瑠星 ５６
（１２）エコロディノス 牡４ 池添 謙一 ５７
（１３）アラタ 牡９ 大野 拓弥 ５８
（１４）フィーリウス 牡４ 丹内 祐次 ５６
（１５）デビットバローズ セン７ 岩田 望来 ５８