◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。２９日の決勝Ｔ１回戦（日本時間３０日午前２時）で、Ｗ杯優勝最多５度を誇る王国・ブラジルと対戦する。

スポーツ専門局ＥＳＰＮブラジル版はさっそく日本の分析記事を掲載。日本最大の弱点を「経験不足」と指摘した。

記事ではＧＫ鈴木彩艶の「優勝を目指している」という発言を引用し「大胆な発言だろうか？しかし、どんな相手にも対抗できる自信を反映している」とした。守備陣で際立つ存在に伊藤洋輝、中盤では鎌田大地と田中碧を挙げた。攻撃陣は久保建英の復帰が間に合わない可能性も指摘した上で「それでも堂安律と上田綺世がいる。南野拓実や三笘薫の負傷がなければ、さらに強力な布陣が敷けた」と詳細に記している。

守備面は組織力が高まっているが課題はサイドにあると指摘。「主な要因はウィンガーの守備への戻りが不十分」として、ブラジルに付け入る隙があると見立てている。また中盤での攻撃の組み立ては「鎌田大地に大きく依存している」とキーマンに挙げ、ハイプレスをかけるブラジルはパケタ、ギマランイスがつぶしにかかると予想した。

日本最大の弱点としては「経験不足」だとズバリ。「メンタリティーに変化はあるが、Ｗ杯１６強の壁を突破したことがなく、依然として最高レベルの大会での経験が不足している」と過去最多優勝５度の王国らしい厳しい目線だった。