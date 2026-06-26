◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘が２６日に自身のインスタグラムを更新。サッカー北中米Ｗ杯のスウェーデン戦を応援する様子をアップした。

日本はスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。尾形は「日本は一回も負けてない！！！よく戦ってくれたよ！」と興奮冷めやらぬ様子で投稿。「胸を張って言わせてください！！ 優勝しましょう！！待ってろブラジル！！」と次戦の相手に“宣戦布告”した。

尾形の妻・あいさんもインスタグラムを更新し「４年に一度、我が主人は大燃えです もう、テレビの前で応援どころじゃない。試合に出てる人みたいになってる。笑」と投稿。「家の中なのに、完全にスタジアム。声出るし、立ち上がるし、叫ぶし、祈るし、崩れ落ちるし。笑」とＭＦ前田大然の先制ゴールに歓喜し、崩れ落ちる尾形の写真をアップした。

尾形の投稿には「いい試合でしたね！サンキュー待ってますー！！」「絶対優勝しよう！サンキュー」「絶対日本勝つぞーーーーーーーーー」などのコメントが寄せられている。

尾形はサッカー好きの芸能人として知られ、自身も小学校の頃からサッカーを始めて仙台育英高、中央大でプレー。中大では元日本代表ＭＦ中村憲剛が後輩にあたる。