２５日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会ＳＰ」（木曜・午後８時５４分）に、俳優の亀梨和也が出演。同じスタジオゲストの島崎和歌子と“メル友”であることを明かした。

番組では、亀梨はイタリアンレストランのチェーン店で人生初のアルバイトに挑戦。皿洗いから１５分で６品の注文をさばく大忙しのキッチン調理まで、得意の料理の腕を生かしてそつなくこなした。その流れでスタジオでは先輩・櫻井翔を“アシスタント”にパスタのペスカトーレを作って、共演者にふるまった。

この日、進行役をつとめたタレント・藤本美貴が、「この中に（亀梨と）仲のいい方はいらっしゃいますか？」と尋ねると、島崎が手を挙げ「メル友で」と答えた。

藤本が「姉さん、ガラケーですよね？」と、島崎がガラケーを使っていることを指摘すると、島崎は「ショートメール友だち！」と返し、爆笑となった。

すると、同じくメールのやりとりをする櫻井翔は「姉さん、メールすると３通くらい違うアドレスから返って（返信）こないですか？ 和歌子、和歌子、和歌子って」と質問。亀梨は「来ないですよ」と答えたが、今度は有吉弘行が「俺、さっき粗品の写真送ろうとしたけど送れなかった」と暴露。

島崎は「どうすればいいの？」と、写真が届かない理由が分からずオロオロ。最後は櫻井が「黒電話じゃないですよね？」と返し、大笑いとなっていた。