◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。Ｗ杯での対戦は２００６年ドイツ大会以来となる。

スウェーデン戦ではシャドー（１トップ後方）に起用され、前半１１分にＭＦ前田大然の先制ゴールをアシストするスルーパスで結果を残したＭＦ堂安律は「１位突破したオランダにも力負けしなかったし、前回のカタールＷ杯とは違う勝ち上がりができたという自信はあります」と振り返った。

自身のアシストについては「（得点した）大然とは試合前からずっと狙っていて。彼が見えた瞬間、絶対（ＤＦラインの）背後にいくと思ったので。素晴らしいゴールがチームとして取れた」と振り返った。

また交代シーンでは、怒りに満ちたような表情を見せたが「それについてはちょっと言いたくて。（森保）監督にも怒っていないですけど、ちょっと怒っていた理由があるので。大会が終わったら話すので、それだけ違うって書いてください」と報道陣を通じて、交代を決断した森保監督への怒りではないことだけは強調した。