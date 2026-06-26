◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。

決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦。Ｗ杯での対戦は２００６年ドイツ大会（１●４）以来で、昨年１０月の国際親善試合では歴史的な逆転勝利（３〇２）を果たした相手だ。同チームを率いるのはイタリア出身のカルロ・アンチェロッティ監督。歴代最多の５度の欧州ＣＬ優勝を誇る世界的名将で、ブラジル代表にとって初の外国出身監督となった。

昨年も国際親善試合で対戦したアンチェロッティ監督について、森保監督は「アンチェロッティさんは自分にとって憧れの監督。彼のようにはなれないですけど、かっこいいなと思う」と話した。その上で「ブラジルのような世界のトップトップの国で外国人が指揮を執るのは並大抵なことではない。結果を出されている、素晴らしい力を持った監督」と敬意を示した。

また、長年セレソンの背番号１０を着け、晩年には鹿島でもプレーしたジーコ氏について問われると「ジーコさんはＪリーグが始まる前の頃に日本に来てくださって、アマチュアリーグしかないころからサッカー界でプレーしてくれた。かつ、選手でなくなってからも鹿島アントラーズのクラブを強くし、日本サッカーに貢献してくれている」と感謝。「８２年Ｗ杯でジーコさんは私のヒーローでしたし、そのジーコさんとプレーヤーとして日本で試合することもできた。（２００６年ドイツ大会では）日本代表監督としてＷ杯に導いてくれた」と話した。