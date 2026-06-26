今夜『探偵！ナイトスクープ』湯船に大量のにんにく…「なんやこれは!?」困惑 体からもにんにく臭の依頼者が最後の別れ
26日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、エース探偵が「にんにくに溺れる女」を調査する。
【動画】「なんやこれは!?」探偵も困惑…大量のにんにくが浮かんだ湯船に浸かる依頼者
広島県の女性（33）の依頼者は昔から「にんにく」が大好きで、毎日食べてきた。朝はトーストににんにくオイル、昼はにんにくマシマシラーメン、夜は炒め物ににんにくを丸ごと投入。夫や子どもたちは仕事や学校があるので、自分の分だけ取り分けて、全ての料理ににんにくパウダーやにんにくチューブを入れて食べてきた。
しかし、このたび、仕事を始めることになり、しかも受付なので、客や職場の人に迷惑をかけてしまう可能性が浮上。さらに、依頼者はにんにくの食べすぎで、口臭だけならまだしも、少し汗をかくだけで体からにんにく臭を放ってしまうのだという。
そこで、愛するにんにくとお別れするために、にんにく農家さんのもとで1日働かせてもらえないだろうか。自分で収穫したにんにくにまみれ、溺れたい。全身でにんにくを感じ、「もう当分にんにくはいいです」と思えるまで本気で向き合いたい、というもの。
にんにくTシャツで現れた依頼者は、いきなりキャリーバッグいっぱいの“ガーリックコレクション”を披露してくれた。今回、依頼者が始める仕事はスイミングスクールの受付。そこで、体からにんにく臭を抜くため、エース探偵とともに大阪のにんにくシェアNo.1の農園へと向かった。早速、シン・にんにくをすりおろしで食べると「鼻から抜けます」と大興奮。収穫作業も炎天下の重労働ながら、大好きなにんにくとあって、いとも簡単にこなす。
そして、最後の晩餐には、大好きな「シン・にんにくの丸焼き」、アヒージョ、ペペロンチーノなどが食卓にズラリ。お腹いっぱいになった彼女は家族に見守られながら、にんにくとの最後のお別れをするのだった。
予告動画では大量のにんにくが浮かべられた湯船につかる依頼者の姿。エース探偵は「なんやこれは!?」と困惑する。
依頼は、永見大吾探偵の「酒飲みじいじの本音を教えて」、真栄田賢探偵の「熊本のテレビを支配する謎のおじさんたち」、エース探偵の「にんにくに溺れる女」を届ける。
【動画】「なんやこれは!?」探偵も困惑…大量のにんにくが浮かんだ湯船に浸かる依頼者
広島県の女性（33）の依頼者は昔から「にんにく」が大好きで、毎日食べてきた。朝はトーストににんにくオイル、昼はにんにくマシマシラーメン、夜は炒め物ににんにくを丸ごと投入。夫や子どもたちは仕事や学校があるので、自分の分だけ取り分けて、全ての料理ににんにくパウダーやにんにくチューブを入れて食べてきた。
そこで、愛するにんにくとお別れするために、にんにく農家さんのもとで1日働かせてもらえないだろうか。自分で収穫したにんにくにまみれ、溺れたい。全身でにんにくを感じ、「もう当分にんにくはいいです」と思えるまで本気で向き合いたい、というもの。
にんにくTシャツで現れた依頼者は、いきなりキャリーバッグいっぱいの“ガーリックコレクション”を披露してくれた。今回、依頼者が始める仕事はスイミングスクールの受付。そこで、体からにんにく臭を抜くため、エース探偵とともに大阪のにんにくシェアNo.1の農園へと向かった。早速、シン・にんにくをすりおろしで食べると「鼻から抜けます」と大興奮。収穫作業も炎天下の重労働ながら、大好きなにんにくとあって、いとも簡単にこなす。
そして、最後の晩餐には、大好きな「シン・にんにくの丸焼き」、アヒージョ、ペペロンチーノなどが食卓にズラリ。お腹いっぱいになった彼女は家族に見守られながら、にんにくとの最後のお別れをするのだった。
予告動画では大量のにんにくが浮かべられた湯船につかる依頼者の姿。エース探偵は「なんやこれは!?」と困惑する。
依頼は、永見大吾探偵の「酒飲みじいじの本音を教えて」、真栄田賢探偵の「熊本のテレビを支配する謎のおじさんたち」、エース探偵の「にんにくに溺れる女」を届ける。