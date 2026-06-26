『モーニングショー』羽鳥慎一アナが報告、「そろいましたね3人」「よかったです」
テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（月〜金 前8：00）が26日、生放送され、司会の羽鳥慎一アナウンサー（55）が“3人そろった”と出演者を紹介した。
【写真】長嶋一茂「俺は帰る！帰る！」大声を上げ…その後の様子
番組冒頭、羽鳥アナと松岡朱里アナウンサーが「おはようございます」とあいさつ。羽鳥アナが「6月26日金曜日、『羽鳥慎一モーニングショー』です。そろいましたね3人。そろうもんですね」と、レギュラーコメンテーターでジャーナリストの玉川徹氏と、金曜コメンテーターの長嶋一茂と越直美に話を振った。
3人は笑顔であいさつ。羽鳥アナが「最近頻繁に、ばらばらにみなさんお休みということでしたのでよかったです」とコメントすると、玉川氏が「ははは！まあ、こっからはずっといくでしょう！」と笑いながら返した。
なお22日の同番組で羽鳥アナは、玉川氏について「2週間の冬休みを2分割するようになりまして、その後半戦のお休みに入っております」と伝えていた。
玉川氏をめぐっては、5月末に1週間の休演。6月1日の放送で復帰を果たしたが「よろしくお願いいたします。各地で、いないとつまらないって声をかけていただいて、すごくうれしいです。とかいいつつ、もう1回休むんですけど、近々…」と続けると、羽鳥アナから2週間の休みを分割して取ることが明かされていた。
【写真】長嶋一茂「俺は帰る！帰る！」大声を上げ…その後の様子
番組冒頭、羽鳥アナと松岡朱里アナウンサーが「おはようございます」とあいさつ。羽鳥アナが「6月26日金曜日、『羽鳥慎一モーニングショー』です。そろいましたね3人。そろうもんですね」と、レギュラーコメンテーターでジャーナリストの玉川徹氏と、金曜コメンテーターの長嶋一茂と越直美に話を振った。
なお22日の同番組で羽鳥アナは、玉川氏について「2週間の冬休みを2分割するようになりまして、その後半戦のお休みに入っております」と伝えていた。
玉川氏をめぐっては、5月末に1週間の休演。6月1日の放送で復帰を果たしたが「よろしくお願いいたします。各地で、いないとつまらないって声をかけていただいて、すごくうれしいです。とかいいつつ、もう1回休むんですけど、近々…」と続けると、羽鳥アナから2週間の休みを分割して取ることが明かされていた。