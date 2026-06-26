停滞する梅雨前線と台風の接近に伴い、奈良県・生駒市では床上浸水が発生するなど、各地で被害が出ています。

近畿では6月25日夜から大阪市で午前6時までの1時間に40.5ミリの雨が観測されるなど、各地で激しい雨となっています。

「このあたり（まで浸水）。一瞬で。びっくりした」

26日午前7時までの1時間に52.5ミリの非常に激しい雨が観測された生駒山近くの奈良県生駒市では、5軒が床上浸水し、床下浸水も多数発生しているということです。

また大阪市生野区では、下水に大量の水が流れ込んだ影響で、複数のマンホールから水が噴き出し、地面が隆起して舗装が剥がれるといった影響が出ています。市は、復旧作業を行う予定ですが、完了のめどは立っていないということです。

大雨による鉄道への影響です。JR西日本は奈良線や学研都市線、和歌山線などの一部区間で運転を見合わせているほか、近鉄・けいはんな線などでも運転を見合わせています。

明日にかけて、近畿各地で雨が強まる見通しで、引き続き大雨への警戒が必要です。