トヨタ新型「ステーションワゴン」に反響殺到！

日常生活における「実用性」と「走りやすさ」を高い次元で両立しているステーションワゴン。

ミニバンやSUVが販売ランキングの多くを占めるようになった昨今の自動車市場においても、立体駐車場にすんなりと収まる全高の低さや、重心の低さがもたらす安定した走行性能から、根強い支持を確保し続けています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「ステーションワゴン」です！（56枚）

そのジャンルにおいて、日本の道路環境を知り尽くした定番モデルとして君臨しているのがトヨタの「カローラ ツーリング」です。

この国民的とも言えるワゴンが2026年5月12日に商品力を底上げする一部改良を実施し、再び多くのドライバーから視線を浴びています。

上記のアップデートでは主に、「日常装備の充実」「ボディカラーの刷新」「最新法規への適合」「記念仕様車の設定」という要素が磨き上げられました。

実用面で最もユーザーの恩恵が大きいのは、基本となる「X」グレードの装備拡充です。

これまで上位仕様に限定されがちだった機能が追加され、ポケットやカバンに鍵を入れたままでもドアノブに触れるだけで鍵の開け閉めができるスマートエントリーが標準化されました。

あわせて後退時の安全確認に欠かせないバックカメラも標準で組み込まれ、最も手頃な仕様であっても毎日の運転におけるストレスが大きく軽減される作りへと進化しています。

また、外観の印象を左右するボディカラーのラインナップにも手が加えられました。

従来設定されていたブラックとレッド系の塗料が整理され、代わりに深みのある「ニュートラルブラック」と、より鮮烈な発色の「エモーショナルレッドII」が追加されました。

これにより全7色のバリエーションが用意され、個人の好みに合わせた選択の幅がしっかりと維持されています。

そしてこの改良における最大の目玉と言えるのが、カローラシリーズ誕生60周年を祝う特別な仕掛けです。

1966年に初代カローラが誕生してから“還暦”を迎えるこの記念すべき年に合わせ、スポーティな外装で人気を集めている特別仕様車「アクティブスポーツ」が「60周年記念車」へと昇華されました。

フロントのフェンダー左右や車内のインパネに専用の記念ロゴバッジが配置されており、長い歴史を持つクルマならではの特別感と所有する喜びを強く刺激するデザインに仕上がっています。

この一部改良モデルのカローラツーリングの車両価格（消費税込）は、244万7500円から339万3500円。

特別仕様車「ACTIVE SPORT」は328万2400円（2WD）から349万6900円（E-Four）となっています。

こうしたカローラツーリングの堅実な進化に対し、SNSなどインターネット上では様々な層から反響が寄せられています。

まずポジティブな意見としては、「カローラツーリングは扱いやすいサイズで荷物も載る貴重なワゴン！」「細かく進化させ続けてくれるトヨタの姿勢は素直にありがたい」「60周年記念専用バッジのデザインが渋くて良いね！ 」「ずっとカローラを乗り継いできたファンとしては見逃せない…」「一番安いグレードでもスマートキーとバックカメラが標準になるって地味に凄くない？」といった、実用性の向上や歴史に対して称賛する声が見られます。

一方で、「機能が充実した分車両価格が上がってしまったのは困る」「今の物価高は理解できるけどお財布には厳しい…」といった冷静なコメントも一部で見受けられました。

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一部改良により約244万円からという価格設定で提供される新しいカローラツーリング。

時代とともに変化するニーズに寄り添い、使い勝手を着実にアップデートしていく姿勢こそが、長きにわたり愛され続ける理由のようです。

誕生から半世紀以上を経てなお進化を止めない日本のスタンダードカーの快進撃は、これからも続いていくことでしょう。