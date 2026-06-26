【早慶上理に100人以上が合格】「成蹊中学・高等学校」グローバル教育と体験型授業：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……成蹊中学・高等学校】
▼「吉祥寺駅」からバスで約5分
▼全校生徒数は1784人（中高合計）
▼今年春の大学合格者数は、国公立18人、早慶上理124人、GMARCH155人など
▼中学と高校で2つある図書室は、合わせて蔵書約16万冊
▼高校生専用の学食で大人気！唐揚げと温玉がのった「成蹊カレー」
▼タイの課題を解決するビジネスプランとは！？留学制度も充実
＜オーストラリア留学生とイベント企画！高2女子に密着＞
▼ホストファミリーの留学生と共に、日豪の歴史を伝えるイベントを企画
▼200個のスコーンを手作り！本番へ向けて準備奔走するも、緊急事態発生！
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……成蹊中学・高等学校】
▼「吉祥寺駅」からバスで約5分
▼全校生徒数は1784人（中高合計）
▼今年春の大学合格者数は、国公立18人、早慶上理124人、GMARCH155人など
▼中学と高校で2つある図書室は、合わせて蔵書約16万冊
▼高校生専用の学食で大人気！唐揚げと温玉がのった「成蹊カレー」
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＜オーストラリア留学生とイベント企画！高2女子に密着＞
▼ホストファミリーの留学生と共に、日豪の歴史を伝えるイベントを企画
▼200個のスコーンを手作り！本番へ向けて準備奔走するも、緊急事態発生！