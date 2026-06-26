Number_i 神宮寺勇太＆SEVENTEEN ジョシュアの豪華2ショットに反響！ 「世界線やッッッばい」「画面イケメンすぎる」
Number_iの神宮寺勇太が、6月26日（金）までに自身のInstagramでストーリーズを更新。SEVENTEENのJOSHUA（ジョシュア）らと撮影した写真を公開し、ファンから反響が集まった。
【写真】神宮寺、ジョシュア、マルーマの3ショットも豪華すぎ！
■貴重な3ショットも
今回神宮寺が投稿したのは、6月25日（木）にフランスのパリで開催された、ファッションブランド「AMIRI（アミリ）」の2027春夏メンズコレクションショーのオフショット。
写真には「AMIRI」のアイテムを身に着けた神宮寺とジョシュアが肩を並べポーズを決めている様子が収められており、世界的人気を誇るアーティスト2人の豪華交流がかなった。
また、ジョシュアも同日に自身のInstagramでストーリーズを投稿しており、神宮寺とコロンビアの歌手でシンガーソングライターのマルーマと撮影した3ショットを披露。
SNSでは「ジョシュアと神宮寺勇太が絡んで握手する世界線やッッッばい」「エグくて声出た」「画面イケメンすぎる」など、投稿を見たファンのコメントが見られた。
Number_iの神宮寺勇太は10月30日生まれの現在28歳。平野紫耀、岸優太と共にNumber_iとして音楽活動を中心にグローバルな活躍を見せる。今年1月より「AMIRI」のグローバル・ブランドアンバサダーを務めている。
引用：「神宮寺勇太」Instagram（@_yutajinguji）、「JOSHUA」Instagram（@Joshua Hong）
【写真】神宮寺、ジョシュア、マルーマの3ショットも豪華すぎ！
■貴重な3ショットも
今回神宮寺が投稿したのは、6月25日（木）にフランスのパリで開催された、ファッションブランド「AMIRI（アミリ）」の2027春夏メンズコレクションショーのオフショット。
また、ジョシュアも同日に自身のInstagramでストーリーズを投稿しており、神宮寺とコロンビアの歌手でシンガーソングライターのマルーマと撮影した3ショットを披露。
SNSでは「ジョシュアと神宮寺勇太が絡んで握手する世界線やッッッばい」「エグくて声出た」「画面イケメンすぎる」など、投稿を見たファンのコメントが見られた。
Number_iの神宮寺勇太は10月30日生まれの現在28歳。平野紫耀、岸優太と共にNumber_iとして音楽活動を中心にグローバルな活躍を見せる。今年1月より「AMIRI」のグローバル・ブランドアンバサダーを務めている。
引用：「神宮寺勇太」Instagram（@_yutajinguji）、「JOSHUA」Instagram（@Joshua Hong）