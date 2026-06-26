相手に好意を持たせ、投資などを勧めて金をだまし取るＳＮＳ型ロマンス詐欺で、２０代の男性が１５０万円の被害にあいました。

【写真を見る】交際の流れに→女が身分証の見せ合いを提案→「同棲資金」と言い投資勧める…マッチングアプリで知り合いわずか1か月 20代男性が約150万円だまし取られる（山形）

相手は運転免許証の写真を送るなどして、男性に信じ込ませていたということです。

相手は運転免許証で互いに身分確認をすることを提案していました。

今年４月中旬、山形市の２０代の男性はマッチングアプリで女性と知り合い、ＬＩＮＥでやり取りを始めたということです。

当初のやりとりは日常会話などで、次第に男性は相手に好意を持つようになりました。

交際の話になったころ、女性は互いの身分確認を提案し、２人は共にＬＩＮＥに運転免許証の写真を載せあったということです。

その後始まったのが、投資への勧誘でした。

■「将来の同棲のため」好意につけこんだ投資の勧誘

女性は「将来同棲するときにはお金がかかるから、今のうちにお金を増やしておいた方がいい」などと言って、投資を勧めたということです。

男性は指定されたアドレスに、あわせておよそ１５０万円分の暗号資産を送信しました。

男性が女性と知り合っておよそ１か月が過ぎた頃でした。

警察が捜査をする中で男性が被害にあっていることが分かったということです。

警察は、ＳＮＳでいくら親しくなっても、一度も会ったことがない人から金銭を要求されたら詐欺を疑うよう呼びかけています。