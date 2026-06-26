欠場明けの再始動で『68』 古江彩佳は日本勢トップの8位発進も「安心はできない」
＜KPMG全米女子プロ選手権 初日◇25日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞「落ち着いたゴルフが比較的できたかなと思います」。そうやわらかな表情で振り返った古江彩佳は、日本勢トップとなる3アンダーの8位タイで初日をスタートした。
【連続写真】目指すべきは“ゼロパス”？ 古江彩佳が曲がらない本当の理由
先週の「マイヤーLPGAクラシック」の出場を開幕直前に取りやめ、1週間空けてメジャーを迎えた。メジャー前だからといって試合をスキップすることは少なく、これまで試合に出続けながら感覚をつかんできたタイプ。それだけに今回の欠場はリフレッシュにはなった一方で、「心配の部分はあった」と多少なりの不安も抱えていた。「安心はしていない」。そう戒める一方で、蓋を開けてみれば4バーディ・1ボギーの「68」。スタートの1番で約7メートルのバーディパットを沈め、4番のボギーで振り出しに戻ったものの、9番では約17メートルのロングパットをねじ込んで再びアンダーパーへ。後半も約5メートルのバーディパットを2回沈めた。パーオン率は66.6％（12/18）だったが、数値以上に「ほとんどいいショットができた」と手ごたえを得た。また、約2メートルの微妙な距離のパーパットも沈め続け、「うまくカバーできたので、リズムよくできた」とグリーン上でも充実感をにじませた。首位のユン・イナ（韓国）は9アンダーまで伸ばし、その差は6打。「やれているショット、パッティングはよかったので、ミスショットが出たところを振り返って、できるだけ小さくできるようにしたい」と、2日目を見据えた。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子プロ 初日の結果
古江彩佳のスコア詳細
古江彩佳 プロフィール＆成績
渋野日向子がまさかのミス「空ぶっちゃった」 悲劇のトリから1アンダーカムバック
国内女子は4億円大会 EARTH MONDAMIN CUP リーダーボード
【連続写真】目指すべきは“ゼロパス”？ 古江彩佳が曲がらない本当の理由
先週の「マイヤーLPGAクラシック」の出場を開幕直前に取りやめ、1週間空けてメジャーを迎えた。メジャー前だからといって試合をスキップすることは少なく、これまで試合に出続けながら感覚をつかんできたタイプ。それだけに今回の欠場はリフレッシュにはなった一方で、「心配の部分はあった」と多少なりの不安も抱えていた。「安心はしていない」。そう戒める一方で、蓋を開けてみれば4バーディ・1ボギーの「68」。スタートの1番で約7メートルのバーディパットを沈め、4番のボギーで振り出しに戻ったものの、9番では約17メートルのロングパットをねじ込んで再びアンダーパーへ。後半も約5メートルのバーディパットを2回沈めた。パーオン率は66.6％（12/18）だったが、数値以上に「ほとんどいいショットができた」と手ごたえを得た。また、約2メートルの微妙な距離のパーパットも沈め続け、「うまくカバーできたので、リズムよくできた」とグリーン上でも充実感をにじませた。首位のユン・イナ（韓国）は9アンダーまで伸ばし、その差は6打。「やれているショット、パッティングはよかったので、ミスショットが出たところを振り返って、できるだけ小さくできるようにしたい」と、2日目を見据えた。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子プロ 初日の結果
古江彩佳のスコア詳細
古江彩佳 プロフィール＆成績
渋野日向子がまさかのミス「空ぶっちゃった」 悲劇のトリから1アンダーカムバック
国内女子は4億円大会 EARTH MONDAMIN CUP リーダーボード