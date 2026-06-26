9人組アイドルグループ「Next☆Rico」のメンバーであり、グループ全体のプロデューサーも兼任する青海マホ。スポニチ東京本社でのソロインタビューで語ったのは、驚くほど冷静で論理的な思考と、譲れないアイドルとしての矜持だった。数字を愛し、確率論で物事を捉えるクレバーな一面は、いかにして育まれたのか。そのルーツに迫った。（「推し面」取材班）

「今はすごくいい状態なんじゃないかな、と思っています」。現在の9人体制について、青海は確かな手応えを口にする。今年3月、4人の新メンバーが加入。その直前、5人での活動時期には「パフォーマンスがめちゃくちゃ揃っている」と感じるほどの完成度があったという。一見、そのバランスが崩れるリスクもあったはずだ。しかし、青海の目に映っていたのはグループに足りなかった“最後のピース”だった。

「新メンバーの4人がすごく元気が良くて。楽屋も本当に明るくしてくれるんです。あ、その元気の良さって私たちに足りなかったものだな、と思いました」。プロデューサーとしての冷静な分析の裏には、パフォーマンスのレベル向上や迫力が増したことへの喜びと共に、グループが活気づく様子を温かく見守る眼差しがあった。

アイデンティティーを語る上で欠かせないのが、メンバーカラーの「青」だ。その出会いは偶然と必然が複雑に絡み合ったものだった。キャリアの初期、以前所属していたグループでカラーを決める際、ショートカットだったことから「マホは髪が短いから青ね」と先輩たちに推薦されたのがきっかけだった。

「本当はピンクが好きだったんです」。しかし当時、人気色であるピンクは3人が希望する「ピンク戦争」が勃発しており、一番下の新人がその争いに割って入る隙はなかった。「なので『青でお願いします』と」。最初は望んだ色ではなかったかもしれない。だが、その色はいつしか自身と分かちがたく結びついていく。芸名である「青海マホ」も、青のイメージカラーに由来する。「今では、青じゃなかったらNext☆Ricoに入らないと思うくらい、自分のパートナーカラーです」。もし加入時に他のメンバーが青を担当していたら、自分はこのグループにいなかっただろう、とまで断言する。

インタビュー中、個性がひときわ強く表れたのが「もしメンバーの先生になるなら何を教えるか」という質問に対してだった。少し悩んだ後、「いやあ…普通に『数学』を教えたいです」と、意外な答えを口にした。

「女の子で数学好きな人ってあまりいないじゃないですか。でも、数字を好きになってほしくて」。その真意は、単なる勉強の話ではない。動画の再生数を伸ばすための計算、そして時間の価値。青海は「自分が5分遅刻したら、累計で何分人を待たせていることになるか」という、極めて実践的な確率論で語り始めた。「私の5分は他のメンバー8人を待たせれば“40分の価値”になるわけじゃないですか。そう考えると、遅刻ってできないなと思うので」。これは、グループ全体を俯瞰（ふかん）し、個人の行動が全体に与える影響を常に計算しているプロデューサーだからこその視点だ。

そのクレバーな頭脳が描く未来図は、きっと誰も見たことのない景色へと続いているはずだ。