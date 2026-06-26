◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1−1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。試合終盤はスウェーデンの猛攻にあわやという場面が何度も訪れたが、GK鈴木彩艶（23＝パルマ）がスーパーセーブを連発してチームを救った。

唯一の失点は、左45度からFWエランガ（ニューカッスル）に逆のサイドネットへ打ち込まれたスーパーゴール。それでも「クロス気味なシュートだったので、いききっちゃって良かったなというところは反省してて。取れるボールだったなというのは、率直な感想として持ってる」と対応可能だったと明かし、終盤にCKからのヘディングシュートを右手でセーブした場面は「クロスに出られないと判断した中で、手の位置だったりとか、ああいうボールが抜けてくる準備ができていた。セーブした後、ボールが中にまだ残ってたので、最後キャッチで締められたのはよかった」と胸を張った。

ハーフタイムには、スタンドで観戦していたサポートプレーヤーの吉田麻也（ギャラクシー）からビルドアップや相手の攻め方へのアドバイスを受けたという。一方、同組オランダの試合経過に場内が一喜一憂していたことには「あ、あれがそう（盛り上がってた）なんですね。なんか盛り上がってるなと思ってましたけど、そこは見てなかったです」と明かした。

チーム2位通過ながら負けずに1次リーグを突破。GKとしては無失点で終われなかったことを「残念」としながらも、「自分がしっかりゴールマウスに立ってプレーしきることがチームの安定感につながると思っている。そういったところは体現できたと思いますし、次のゲームもより重要になってくると思うので、そこは意識したいなと思います」と話した。次戦は「王国」ブラジルとの対戦。「僕としては決勝だと思って臨むだけ。次の試合から延長、PKがあるので、1試合全体を通して勝てるようにしっかりと準備していきたい」と意気込み、「中3日でタフな戦いにはなりますけど、タフだからこそ日本が力を発揮できると思う。この状況を楽しんで次に向かっていきたいなと思います」と気合を入れ直した。