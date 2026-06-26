『カグラバチ』柴登吾役は小西克幸 PV解禁で「めっちゃ難しい役です（笑）」
テレビアニメ『カグラバチ』（2027年4月放送）の追加キャストが発表され、柴登吾役は小西克幸が担当することが発表された。あわせてキャラクタービジュアルとキャラクターPVが解禁された。
【動画】かっけぇ！公開された『カグラバチ』柴登吾役の紹介PV
柴登吾は、六平家と古くから付き合いのあるベテラン妖術師。国重の死後、千鉱の復讐に力を貸す。気さくな人柄だが、その実力は計り知れない。元は国の妖術師組織である神奈備に所属していた。
『カグラバチ』は、刀匠を志す少年・六平千鉱（チヒロ）が主人公で、父親を殺した相手へ復讐するために戦う日本刀バトルアクション。千鉱は刀匠である父の下で、日々修行に励んでおり、笑いの絶えない日々を送っていたが、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃により、生活が一変する。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常…。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐の道を歩むストーリー。
作者の外薗健氏は、2000年生まれの大阪府出身。これが初連載作品で『週刊少年ジャンプ』にて2023年9月より連載がスタートすると、世界中で大反響。全世界・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEBサービス『MANGA Plus by SHUEISHA』では、連載開始1週間で第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）し、2024年8月には「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門１位を受賞した。コミックスの累計発行部数は400万部を突破している。
■柴登吾役・小西克幸コメント全文
・アフレコを行って、キャラクターの印象や意識した点
柴という人は、飄々としているようでしっかり芯と強さがあるキャラクターだなと感じました。スタッフの皆さんと相談しながら、お芝居的にもあまり振り切らず、強者の余裕感を意識しました。その中でも変なことしてるんですけどね。一服の清涼剤になれてると嬉しいです。それでもって、六平親子大好きが感じていただけたら！めっちゃ難しい役です（笑）めっちゃ楽しい役です！！
・役が決まった時の気持ちや、アニメへの意気込み
「カグラバチ」はコミックス1巻が出た時に読ませて頂きまして、アニメ化したら絶対に出演したいと思っていました。いまはその夢が叶って感無量です。どういうアニメになるのか楽しみですね。
・作品の第一印象
登場人物も物語もハードでカッコいい！まさに映画を観ているような感覚でした。そして、原作を読ませて頂いた時に1番感動したのは金魚の美しさ。アニメでどう表現されるのか楽しみですね。
・柴登吾の最大の魅力
掴みきれない温度感が最高にカッコいいです。彼の表現と言いますか生き方といいますか、ハードな物語のクッションになっていて、この復讐劇に必要なキャラクターなんだと思います。
・『カグラバチ』の魅力を「一言（ワンフレーズ）」で表すなら？
映画的復讐剣戟アクション
■キャスト
六平千鉱：木村太飛
六平国重：関智一
柴登吾役：小西克幸
【動画】かっけぇ！公開された『カグラバチ』柴登吾役の紹介PV
柴登吾は、六平家と古くから付き合いのあるベテラン妖術師。国重の死後、千鉱の復讐に力を貸す。気さくな人柄だが、その実力は計り知れない。元は国の妖術師組織である神奈備に所属していた。
作者の外薗健氏は、2000年生まれの大阪府出身。これが初連載作品で『週刊少年ジャンプ』にて2023年9月より連載がスタートすると、世界中で大反響。全世界・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEBサービス『MANGA Plus by SHUEISHA』では、連載開始1週間で第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）し、2024年8月には「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門１位を受賞した。コミックスの累計発行部数は400万部を突破している。
■柴登吾役・小西克幸コメント全文
・アフレコを行って、キャラクターの印象や意識した点
柴という人は、飄々としているようでしっかり芯と強さがあるキャラクターだなと感じました。スタッフの皆さんと相談しながら、お芝居的にもあまり振り切らず、強者の余裕感を意識しました。その中でも変なことしてるんですけどね。一服の清涼剤になれてると嬉しいです。それでもって、六平親子大好きが感じていただけたら！めっちゃ難しい役です（笑）めっちゃ楽しい役です！！
・役が決まった時の気持ちや、アニメへの意気込み
「カグラバチ」はコミックス1巻が出た時に読ませて頂きまして、アニメ化したら絶対に出演したいと思っていました。いまはその夢が叶って感無量です。どういうアニメになるのか楽しみですね。
・作品の第一印象
登場人物も物語もハードでカッコいい！まさに映画を観ているような感覚でした。そして、原作を読ませて頂いた時に1番感動したのは金魚の美しさ。アニメでどう表現されるのか楽しみですね。
・柴登吾の最大の魅力
掴みきれない温度感が最高にカッコいいです。彼の表現と言いますか生き方といいますか、ハードな物語のクッションになっていて、この復讐劇に必要なキャラクターなんだと思います。
・『カグラバチ』の魅力を「一言（ワンフレーズ）」で表すなら？
映画的復讐剣戟アクション
■キャスト
六平千鉱：木村太飛
六平国重：関智一
柴登吾役：小西克幸
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