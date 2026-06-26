「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。オランダが１位通過、スウェーデンが３位通過を決めた。

試合後、森保一監督は、後半３０分に起用し、Ｗ杯５大会連続出場となった長友佑都について言及。「長友の起用ですけど、試合としてはオランダが勝っている状況で、我々もオランダ以上に点を取ってスウェーデンに勝ちたいところはありましたが。試合展開としてそう簡単に勝たせてもらえない流れかなというところで。まず、自分たちの戦い方が崩れないように。かつ、一回クロスを上げてくれましたけど、ああいう形で守備から攻撃のチャンスをということで起用しました」と説明した。

さらに「かつ、１−１の状況の中で、もちろん勝ちたい、オランダを得点で上回りたい。その中で攻撃だけの意識になってしまってゲームを崩すことはあってはならない。さすがベテランの長友がそこで、１−１で戦っているところでバタバタするなとチーム全体に促してくれてましたし。そこで落ち着きながら最低でも勝ち点１を取りながら勝利を目指していくという部分で、ひょっとしたら失点があったかもしれない中で、彼は落ち着きをもらたしてくれた」などと続けた。