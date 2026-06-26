サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で、1次リーグF組の日本対スウェーデン戦が26日午前8時に試合開始。日本は1−1で引き分け、決勝トーナメントに進出し、次はブラジルと対戦する。これを受け、この一戦を放送するフジテレビはこの日午前、中継概要を発表した。

フジテレビではこの日、報道各社に向けて「この大注目の一戦を6月30日（火）午前0時50分より地上波生中継でお届けします」と発表。

「日本代表の決勝トーナメント進出は3大会連続5回目となるが、過去一度も決勝トーナメントで勝利していない。『最高の景色を2026』を掲げる日本代表の、手に汗握る注目の戦いをぜひ地上波フジテレビ系列でご覧いただきたい」と伝えた。

▼番組概要

≪タイトル≫「FIFAワールドカップ2026日本vsブラジル」

≪放送日時≫ 6月30日（火）午前0時50分〜

≪出演≫メインキャスター：ジョン カビラ、メイン解説：小野伸二(元日本代表)、メインナビゲーター：柿谷曜一朗(元日本代表)、キャスター：佐久間みなみ・原田葵（フジテレビアナウンサー）

実況：中村光宏（フジテレビアナウンサー）

リポート：黒瀬翔生（フジテレビアナウンサー）

≪スタッフ≫

チーフプロデューサー：山田圭祐

チーフディレクター：奥村直輝

制作：フジテレビスポーツ局