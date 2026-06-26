◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演。後半途中出場し、アジア人初のW杯5大会連続出場を成し遂げたDF長友佑都（39＝FC東京）に言及した。

長友は1−1の後半30分、MF中村敬斗に代わってピッチに登場。39歳287日での出場となり、自身のW杯日本人最年長出場記録を更新した。

本田と長友は1986年生まれの同学年。日本代表で長年ともに戦ってきた盟友の姿に、「マジで。佑都より俺の方が緊張してるかもしれない」と反応した。

試合後にはピッチ解説を務めた林陵平氏とやり取り。長友の明大の同級生の林氏は「マンマミーアしかない。あの表現は長友佑都らしい」と試合後のコメントに触れ、「5回目の大会でもやっぱり感動するんだなというのはインタビューしてて感じた」と感慨を口にした。

林氏によると、長友は「すげえなワールドカップって、初めて出たような感じでしゃべっていた」という。これを聞いた本田は「今日の佑都の顔は少年のような顔してたよね。凄いですよね。5大会連続ピッチに立った日本人はいまだかつていない。佑都もうれしかったと思います」と話した。