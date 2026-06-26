レゲエグループ湘南乃風と俳優で歌手の松平健（72）が東京の夏の風物詩「2026神宮外苑花火大会」（8月8日、東京・明治神宮外苑、日刊スポーツホールディングスなど主催）に出演する。湘南乃風は初出演、松平は2年ぶりの登場となる。

湘南乃風は「最高の夏が今年もやってくる！ 神宮の夜空を彩る1万発の花火を見上げながら、俺らと一緒に楽しくタオルを振り回そう！」と、タオルを振り回し会場が一体となる夏ライブの定番ソング「睡蓮花」を予告。今回で6回目の出演となる松平は「04年の神宮外苑花火大会の初出演がマツケンサンバ2をみなさんに知っていただくキッカケでした。今年もホームに戻ってきたようでうれしく思います。夏、花火、サンバ2で熱く盛り上がりましょう！」と呼びかけている。

他には、04年以来、22年ぶり2回目の登場の男性5人組ヒップホップグループnobodyknows＋、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≒JOY、アフターライブに登場する7人組ボーイズグループaoen。秩父宮ラグビー場にはT．N．Tの出演も決まった。

＜観覧ガイド＞

◆とき 8月8日（土）午後7時30分花火打ち上げ開始、同8時30分終了※小雨決行。荒天の場合は9日（日）に順延

◆ところ 東京・明治神宮外苑

◆打ち上げ総数 1万発 ※神宮総合球技場（軟式球場）で打ち上げ

◆観覧会場と入場料 神宮球場（全席指定）アリーナSS席1万5000円、アリーナS席・スタンドS席1万2000円、アリーナA席・スタンドA席1万1000円。秩父宮ラグビー場（全席指定）スタンド席7000円。※7月4日から一般発売開始。4歳以上有料。販売所等の詳細は公式ホームページに掲載

◆ゲスト出演 神宮球場＝湘南乃風、松平健、nobodyknows⁺、≓JOY、aoenほか。秩父宮ラグビー場＝T.N.Tほか。※打ち上げ前と後にミニライブあり

◆公式HP https://www.jinguhanabi.com/