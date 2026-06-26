「はだけた浴衣姿がエグすぎる♡」豊田ルナ、『旬撮GIRL』から解禁誌面カットで魅せる極上妄想グラビア

週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中！

豊田ルナ 誌面掲載カットを公開！

『週刊SPA!』の水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中だ。今作には6人のグラビアアイドルが登場。その中から、豊田ルナの誌面掲載カットが公開された。

豊田ルナ：花火より激しい浴衣の夜

豊田ルナ ©撮影：細居幸次郎 扶桑社

撮影テーマは「花火より激しい浴衣の夜」。夜のお祭りで出店を巡り、楽しげに過ごす瞬間からグラビアはスタート。光る提灯の前で髪を直す、艶やかな姿なども収められている。

豊田ルナ ©撮影：細居幸次郎 扶桑社

さらに、帰宅後にワンカップで乾杯し、ほろ酔い気分の中で着ていた浴衣を大胆にはだけさせる緊迫感のあるシーンも。翌朝のシチュエーションでは、王道の“彼シャツ”姿も披露している。

豊田ルナ ©撮影：細居幸次郎 扶桑社

夏本番を前に、お祭りデートの予行練習をしているような気分を味わえる、ときめきに満ちたグラビアだ。

【プロフィール】

豊田ルナ

2002年埼玉県生まれ。T161

「ミスマガジン2019」グランプリ。2021年には『ウルトラマントリガー』に出演。現在、アイドルグループAND CaaaLLとしても活動中。

最新情報はX（@Runa_Toyoda0717）をチェック！

【クレジット】撮影：細居幸次郎 ヘアメイク：田村直子 スタイリング：MELON

旬撮GIRL Vol.30 好評発売中！！

週刊SPA!の撮り下ろし水着グラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中だ。節目となる第30号の今回は、実力派グラビアアイドル6人の撮り下ろしカットを大ボリュームで収録した。