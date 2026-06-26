

高松市国分寺町 午前9時ごろ

梅雨前線の活動が活発になり、26日朝にかけて香川県を中心に大雨となりました。27日にかけて土砂災害などに注意が必要です。

西日本に停滞する梅雨前線に向かって台風7号から暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になっています。

26日朝にかけて香川県の各地で警報級の大雨となり、まんのう町と観音寺市には午前5時すぎから約3時間レベル4土砂災害危険警報が発表されました。

JR四国は26日午後1時ごろから特急しおかぜ・いしづちを終日運休にします。特急南風の一部で運転を見合わせています。

空の便は、高松と沖縄を結ぶ便の欠航が決まっています。また成田・羽田を発着する便について、悪天候による視界不良で遅延や欠航などの可能性があるとしています。

今後の予想される1時間降水量は、いずれも多いところで、香川県と岡山県南部で30mm、岡山県北部で25mmです。

気象台は土砂災害や河川の増水、低い土地の浸水などに警戒するよう呼び掛けています。

一方、JR西日本では姫新線、伯備線、山陽線などの一部区間で、始発から運転見合わせや本数を減らして運転するなどしています。

この影響で、高梁城南高校と勝山高校が休校となりました。

また岡山市北区御津紙工の県道建部大井線で土砂崩れのため、約2.3kmが全面通行止めとなっています。