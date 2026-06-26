◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。

決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦。森保一監督はスウェーデン戦前に１位通過を狙うことを宣言していたが、かなわなかった。ただ、森保監督は「２位通過がネガティブかというと（そうではなく）、まずは１次Ｌを自力突破することが日本サッカーにとって大きな発展ですし、最低限はできた」と３大会連続で決勝Ｔ進出を決めたことを評価した。

１位通過した場合は決勝Ｔ１回戦を高温多湿なモンテレイでやることになっていたが、２位通過のためヒューストン競技場で開催される。ヒューストンはベースキャンプ地のナッシュビルからも近く、なおかつスタジアム内は空調が効いているため、快適な試合環境となる。

対戦相手は最多５度の優勝を誇るサッカーの王国。中３日で強敵を迎えるが、試合の環境は決して悪くない。指揮官も「モンテレイに行くと高温多湿、そして長距離移動がある。移動、プレーの環境としてはポジティブに捉えている」と前向きに話すと、「今回は移動、気候、時差であったりのすべての環境を制して、勝ち上がっていかなければならない」と強調した。