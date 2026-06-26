◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

日本はスウェーデンと１−１で引き分けて勝ち点５とし、Ｆ組２位で決勝トーナメントに進出した。日本時間３０日午前２時開始の１回戦で、Ｃ組１位のサッカー王国・ブラジルと激突する。

Ｘでは「ブラジル」「サッカー」「スウェーデン」「引き分け」「ザイオン」がトレンドランキング１〜５位となり、３０位までが全て日本戦に関わるキーワードに。ネット上も盛り上がった。

１―１の試合終盤には、ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）が好セーブを連発。ネットでは「ザイオンさんに何度救われたか」「終盤はザイオン様々でしたね」「全て止めてくれる！」「ザイオンえぐかったなぁ」「ザイオン最高。ブラジルにも勝つでしょ」「世界のザイオン」「ザイオンいなかったら負けてた」「ザイオン神！」と守護神の活躍を絶賛する声が集まった。

ＮＨＫの生中継の解説を務めた元日本代表ＭＦ本田圭佑は、試合中に「さすがパルマ！」と、「ＧＫ王国」と呼ばれるほど数々の名ＧＫを輩出しているイタリア１部に所属する鈴木を称賛。「ブッフォンの後継者ちゃうか！」と、パルマや同国１部ユベントス、フランス１部パリＳＧに所属し、多くのタイトル獲得に貢献し、イタリア代表としては４大会連続Ｗ杯出場（１９９８〜１４年）など、数々の功績を残してきたＧＫジャンルイジ・ブッフォンの名前を挙げていた。