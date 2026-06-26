◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。

３９歳のＤＦ長友佑都は後半３０分に途中出場。純白のヘアバンドを巻きながらピッチに立ち、日本人初の５大会連続Ｗ杯出場を果たした。「４年間このためにやってきたので、本当に興奮した。やっぱりワールドカップでしか味わえないこの瞬間を、また味わうことができて、非常にうれしい」と振り返った。

これまでのＷ杯は先発での出場が多く、途中出場となった今大会との違いについては「もう何も変わらない。ピッチにいようとベンチにいようと、自分のやるべきことは変わらない。チームのために全力を注ぐということだけ。今日は初めて途中交代でワールドカップのピッチに入って、ピッチの中を改めて４年ぶりに感じることができて、非常に誇りに思う。４年間やってきたことは間違ってなかったと思う」と話した。

４年前の自分にかけたい言葉を問われると「お前、やめなくて良かったな。なんでそんなことを考えてんだ、ふざけんな、ということを４年前の自分に言いたい。こんなに素晴らしい景色がまた見れるなんて、４年前は思ってもいなかったので、また改めてここを目指してきて、４年間本当に苦しいことが正直多かった。挫折しそうな時もあったが、信じて、本当にたくさんの人に支えられてここまでくることができて、非常にうれしい」と語った。

決勝トーナメント１回戦のブラジル戦に向けては「壁は高いかもしれないが、その壁を乗り越えた時にチームのボルテージの上がり方は、たぶん今まで見たことのないレベルに到達するのではないかと思う。これは絶対優勝するには乗り越えないといけない壁なので、これを乗り越えた時にすごい景色が待っていると思うので、見ていてください」と意気込んだ。