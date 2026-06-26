おもてなしにも◎手間なしから本格派まで！家族が喜ぶ「絶品ラビオリ」の作り方

イタリア料理の定番「ラビオリ」。パスタ生地に具材を包んだ料理で、レストランで食べるイメージが強いですよね。実は自宅でも意外と手軽に作れるんです。もちもちの食感とソースが絡む本格的な味わいを、おうちで楽しめるレシピを3つご紹介します。

▼食感がたまらない！「餃子の皮で生パスタ風、ラビオリ。」

餃子の皮で具材を包むだけで、生パスタのようなもちもちとした食感のラビオリが完成。ソースとの絡みも抜群で、ひと口食べれば本格イタリアンの味わいが広がります。シンプルな材料でここまでおいしく仕上がるのが、このレシピの魅力です。

▼特別な材料は不要！「家にあるもので簡単にラビオリ」

冷蔵庫にある食材でパパッと作れるラビオリレシピです。具材をアレンジしやすく、「こんなに簡単にできるの？」と驚いてしまうほど、手順がシンプルなのもうれしいポイントです。

▼香りが食欲をそそる！「シンプル！ガーリックトマトのラビオリ」

オリーブオイルベースでにんにく・ミニトマトを加えた、シンプルながら食欲をそそる1皿。チーズたっぷりのラビオリによく合います。市販のラビオリを使って時短も◎







もちもちの食感とソースのおいしさで、食卓がいつもとひと味違う特別な雰囲気になるラビオリ。みなさんもぜひ気軽に作ってみてくださいね。