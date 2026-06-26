◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと対戦。1―1で引き分けてF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は初戦（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。

スウェーデンは日本戦でスタメンを、プレミアリーグで活躍するFWアレクサンデル・イサク（リバプール）、FWビクトル・ヨケレス（アーセナル）、アントニー・エランガ（ニューカッスル）の3トップの布陣に変更した。

後半11分に前田のゴールで先制。しかし同17分、ペナルティエリア右角付近から今大会初のスタメン起用となったFWアントニー・エランガ（ニューカッスル）が左足を振り抜く豪快なミドルシュートで同点に追いついた。エランガはオランダ戦に続いて、今大会2得点目になった。1―1の引き分けで勝ち点1を獲得した。

試合後にスウェーデンメディアに向かって選手たちコメントを残した。ヨケレスは「いい感じだったよ。ロングボールを何回も奪って、それをコントロールできた。でも、ボールをコントロールできたのに、なぜフリーキックがもらえなかったのか分からない。理由は分からないけど、そういうこともあるよね。少なくとも、彼らは仕事をしてくれたんだから何も得られない時は、当然イライラするし、もどかしいけれど、とにかくボールに食らいついて、得点チャンスを作ろうと努力し続けた」とスウェーデン公共放送SVTを通じて不満をもらした。

イサクもスウェーデンメディア「Fotbollskanalen」を通じて「日本は組織がしっかりしている。ボールを持った途端、周りに3、4人の選手がいるような感じだった。特に前半は少し孤立してしまって、自分の得意なポジションでボールを受けられなかった。ヴィクトルも同じで、本当に苦戦していた」とコメントした。