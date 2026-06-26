本田翼、シンプルな夏の私服コーデで魅了 白T×ワイドデニムの爽やかスタイルに「デニムの形がオシャレ」「キャップ似合う」
モデル・俳優の本田翼（33）が25日、自身のインスタグラムを更新。ナチュラルな私服コーデを披露した。
【写真】「デニムの形がオシャレ」白T×ワイドデニムの私服スタイルを披露した本田翼
本田は、シンプルな白の半袖トップスに淡いブルーのワイドデニムを合わせた爽やかなコーディネートを公開。ドット柄のクリアなショルダーバッグをアクセントに、キャップとサンダルを合わせたカジュアルな装いで、夏らしい私服スタイルを披露した。
ミルクラテを片手に自然体な表情のカットや、ピースサインで満面の笑みを浮かべる姿などが収められており、飾らない雰囲気の中に本田らしいナチュラルな魅力が際立っている。
この投稿にファンからは、「スタイル良っ!!」「最高に可愛いです」「デニムの形がオシャレ」「キャップ似合う〜」などの声が寄せられている。
【写真】「デニムの形がオシャレ」白T×ワイドデニムの私服スタイルを披露した本田翼
本田は、シンプルな白の半袖トップスに淡いブルーのワイドデニムを合わせた爽やかなコーディネートを公開。ドット柄のクリアなショルダーバッグをアクセントに、キャップとサンダルを合わせたカジュアルな装いで、夏らしい私服スタイルを披露した。
ミルクラテを片手に自然体な表情のカットや、ピースサインで満面の笑みを浮かべる姿などが収められており、飾らない雰囲気の中に本田らしいナチュラルな魅力が際立っている。
この投稿にファンからは、「スタイル良っ!!」「最高に可愛いです」「デニムの形がオシャレ」「キャップ似合う〜」などの声が寄せられている。