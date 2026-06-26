TWS、Japan 2nd Single「SODA SODA」タイトル曲の一部音源公開 オリコン上半期ランキング2026ランクインにも喜びの声「本当に誇りに思います」
6人組ボーイグループ・TWS（SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMIN）が、8月4日にJapan 2nd Single「SODA SODA」をリリースする。それに先立って、タイトル曲が「SODA SODA」だということが明らかになり、靴専門小売店チェーン「ABC-MART」のテレビCM曲に採用され、一部音源が公開された。
【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU
「SODA SODA」は、かけがえのない青春の一瞬のきらめきを大切に抱きしめながら前へ進んでいく、TWSの想いを込めた曲。同楽曲は一部地域を除いた全国で、きょう26日から7月12日までABC-MARTのテレビCMで流れる。
TWSは、25日に公開された「オリコン上半期ランキング2026」（集計期間：2025/12/22付〜2026/6/15付 実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）で、TWS 5th Mini Album「NO TRAGEDY」が作品別売上数部門アルバムランキング9位、作品別売上数部門合算アルバムランキングで10位にランクインし、自己最高記録を達成した。この結果は、各ランキングにおいて、K-POP第5世代グループで最上位の記録となっている。
メンバーからも「オリコン上半期ランキング2026で、アルバムランキングと合算アルバムランキングにランクインできたことを本当に誇りに思います。名だたる先輩の方々がいらっしゃる中、このような結果を出すことができたのは日々応援してくださる42（SAI／TWSのファンダム名）のみなさんのおかげです。これからも皆さんと一緒に、楽しんでいただける音楽を届けます。これからも応援どうぞよろしくお願いいたします！」と喜びの声が届いた。
タイトル曲「SODA SODA」を含むJapan 2nd Single「SODA SODA」には青春のきらめく瞬間を詰め込んだ日本オリジナル曲を含む3曲が収録される。きょう午後10時には公式フォト「Official Photo B」バージョンが公開される予定。
「SODA SODA」は、かけがえのない青春の一瞬のきらめきを大切に抱きしめながら前へ進んでいく、TWSの想いを込めた曲。同楽曲は一部地域を除いた全国で、きょう26日から7月12日までABC-MARTのテレビCMで流れる。
TWSは、25日に公開された「オリコン上半期ランキング2026」（集計期間：2025/12/22付〜2026/6/15付 実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）で、TWS 5th Mini Album「NO TRAGEDY」が作品別売上数部門アルバムランキング9位、作品別売上数部門合算アルバムランキングで10位にランクインし、自己最高記録を達成した。この結果は、各ランキングにおいて、K-POP第5世代グループで最上位の記録となっている。
メンバーからも「オリコン上半期ランキング2026で、アルバムランキングと合算アルバムランキングにランクインできたことを本当に誇りに思います。名だたる先輩の方々がいらっしゃる中、このような結果を出すことができたのは日々応援してくださる42（SAI／TWSのファンダム名）のみなさんのおかげです。これからも皆さんと一緒に、楽しんでいただける音楽を届けます。これからも応援どうぞよろしくお願いいたします！」と喜びの声が届いた。
タイトル曲「SODA SODA」を含むJapan 2nd Single「SODA SODA」には青春のきらめく瞬間を詰め込んだ日本オリジナル曲を含む3曲が収録される。きょう午後10時には公式フォト「Official Photo B」バージョンが公開される予定。