【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】こんにちは！2年目PR部員のN井です。

今週6月22日深夜から、ちょっとワクワクする名前の新番組が始まりました！その名もABCテレビ「吉田徳井の大予言」（月曜深夜0・00、全4回）。月曜深夜の開発枠「月よるビッグバン」の最新作です。

ネット社会の進化とかライフスタイルの変化とか、いま私たちが「当たり前」にしている常識も、もしかしたら大昔に誰かが予言していたのかも…？番組では、若手芸人たちが持ち寄る奇想天外な持論や予言をもとに、ブラックマヨネーズ・吉田敬さんとチュートリアル・徳井義実さんという、お笑い界が誇る二人が歴史に残る “大予言” を作っちゃおうという未来予測バラエティです。

言わずと知れたM-1王者であり、お互いを深く知る同期の2人。先日、初回収録にお邪魔したのですが、スタジオの扉を開けた瞬間に目を奪われました。なんとセットが、まさかの一面真っ赤。吸い込まれそうなくらいの赤一色で、一瞬で番組の怪しげでディープな世界観に引き込まれてしまいます。これには徳井さんも思わず「選挙特番みたい」とツッコんでいたほど（笑い）。

でも、そんな非日常的な空間だからこそ、2人の空気感がとにかく最高でした…！長年トップを走り続けてきた同期ならではの信頼感が見える圧倒的なトーク力に、スタジオは終始大爆笑。ちなみに、記念すべき初回放送のスタジオには、カーネーション・吉田さん、たくろう・きむらバンドさん、三遊間・さくらいさんが出演していました。

収録終わり、ゲストの皆さんに感想を聞いてみたのですが、みんな口をそろえて「MCの吉田さん、徳井さんとこんな風にトークできる機会なんて滅多にないので、じっくりしゃべれて本当によかった！」と興奮気味に語ってくれました。

「吉田徳井の大予言」は、今週月曜スタートしたばかり！TVerやABEMAでの見逃し配信もありますので、関西以外の皆さんもぜひ、お好きな時間にお楽しみください。

そして次回の#2には濱田祐太郎さん、デルマパンゲ・迫田さん、空前メテオ・茶屋さんという、これまた独自の視点を持った濃いメンバーが出演します！

この番組を見れば、数年後の未来が楽しみ（あるいはちょっと怖く？）になること間違いなしです。ぜひお楽しみに！

▼筆者プロフィール

2年目PR部員。「あ、急に雨が降りそう」という瞬間を察知できるのが特技。予言でも何でもなく、ただの第六感ですが、かなりの高確率で的中します。番組の予言が当たるかどうかは…ぜひ皆さまの目で確かめてください！