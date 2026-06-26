将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と佐藤天彦九段（38）が激突する第74期王座戦挑戦者決定トーナメント2回戦は6月26日、東京・将棋会館で現在対局中だ。ベスト4進出をかけた注目の一戦は、佐藤九段の先手番で角換わりの出だしとなった。

【中継】藤井六冠VS佐藤九段 注目の一戦（生中継中）

伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う挑戦者決定トーナメントが進行中。先に行われた2回戦2局では、名誉王座資格保持者の羽生善治九段（55）、広瀬章人九段（39）がベスト4進出を決めた。本局では、昨年の五番勝負で王座のタイトルを失い伊藤王座とのリターンマッチを目指す藤井竜王・名人と、11期ぶり2度目の王座挑戦を狙う佐藤九段が激突している。

藤井竜王・名人は、現在公式戦で12連勝中。2026年度もタイトル防衛戦を中心に大勝負に臨んでおり、ここまで7戦無敗と無類の強さを発揮している。佐藤九段とは過去に9局の公式戦対戦経験があるが、8勝1敗と大きくリードしている。

注目の一戦は、振り駒で佐藤九段の先手番に決定。戦型は角換わりとなった。ABEMAで解説を務める阿部光瑠七段（31）は、昼食休憩までの進行を見て「藤井竜王・名人が先攻する展開は珍しい」とコメント。本局にどのような構想を描いているのか、今後の展開から目が離せない。

本局の勝者は、準決勝で丸山忠久九段（55）対 木村一基九段（53）戦の勝者と対戦する。

持ち時間は各5時間。

【昼食の注文】

藤井聡太竜王・名人 ガパオ

佐藤天彦九段 A定食（ご飯少なめ）

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲佐藤天彦九段 4時間11分（消費49分）

△藤井聡太竜王・名人 3時間50分（消費1時間10分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）