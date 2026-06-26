■MLB ブルージェイズ 5ー6 レンジャーズ（日本時間26日、ロジャース・センター）

ブルージェイズの岡本和真（29）が本拠地でのレンジャーズ戦に“4番・三塁”で先発出場し、4打数2安打（1本塁打）2打点をマークした。9回裏には3試合ぶりの1発となる2ラン本塁打を放ち、メジャー1年目の本塁打数で城島健司（06年マリナーズ）に並ぶ日本選手歴代2位タイの18本に到達。チームは敗れたものの、岡本は存在感を示し、ルーキーイヤーでのさらなる本塁打量産へ期待を高めた。

試合はブルージェイズの先発・K.ゴーズマン（35）が3回までに3被弾するなど、序盤から大量リードを許す苦しい展開。それでも0ー6と追いかける打線は、5回に岡本の左安打から起点を作り3点を返した。そのまま3ー6で迎えた9回、レンジャーズのJ.ラッツ（30）に対し、1死一塁の好機で、岡本の4打席目。カウント1ー1からの3球目、直球を取られると打球はセンターバックスクリーンへ飛び込む18号2ランとなった。岡本の1発で1点差まで詰め寄ったブルージェイズ。しかしあと一歩及ばず、チームは3連敗となった。

ここまでア・リーグトップはB.バクストン（ツインズ）とY.アルバレス（アストロズ）の25号で岡本は7本差。ドジャースの大谷翔平（31）がマークしたルーキー日本選手最多本塁打の22本まではあと4本に迫っている。また、この日はオールスターファン投票の結果が発表され、岡本はア・リーグ三塁手部門で1位に入った。

【メジャー日本選手1年目のホームラン数】

1位：大谷翔平（18年エンゼルス） 22本

2位：村上宗隆（26年Wソックス） 20本

3位：城島健司（06年マリナーズ） 18本

岡本和真（26年Bジェイズ）

5位：松井秀喜（03年ヤンキース） 16本

6位：井口資仁（05年Wソックス） 15本

吉田正尚（23年Rソックス）

8位：鈴木誠也（22年カブス） 14本

9位：新庄剛志（01年メッツ） 10本

福留孝介（08年カブス）

青木宣親（12年ブルワーズ）

12位：イチロー（01年マリナーズ） 8本

筒香嘉智（20年レイズ）

