【電撃コミックス「とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲」21】 10月27日 発売予定 価格 通常版：968円 特装版：6,380円

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KADOKAWAは、電撃コミックス「とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲」21巻を10月27日に発売する。価格は通常版が968円、特装版が6,380円。

「とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲」は、鎌池和馬氏が原作、冬川基氏が作画、はいむらきよたか氏がキャラクターデザインを手がけるマンガ作品。今回発売される21巻がコミックス最終巻となる。

特装版には、録り下ろしドラマCD、特製小冊子、特製三方背ケースが付属する。予約受付は6月26日より開始されており、予約締切は8月12日。

また、特装版の有償特典として「名シーンジオラマセットvol.2（初春飾利・佐天涙子・御坂美琴＆白井黒子）」も発売。コミックス最終21巻の特装版と、名シーンコマジオラマ3個がセットになったもので、価格は18,700円。

有償特典付き商品は、カドスト内「Newtype Anime Market」のほか、アニメイト、ゲーマーズ、とらのあな、メロンブックスなどで予約を受け付けている。

名シーンジオラマセットvol.2（初春飾利・佐天涙子・御坂美琴&白井黒子）

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