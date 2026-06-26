【罪に溺れるクライム百合アンソロジー】 6月26日 発売 価格：990円 【ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー】 6月26日 発売 価格：990円

罪に溺れるクライム百合アンソロジー

【拡大画像へ】

竹書房は、「罪に溺れるクライム百合アンソロジー」と「ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー」を6月26日に発売する。

ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー

「罪に溺れるクライム百合アンソロジー」は殺人、放火、盗撮、死体埋めなど、罪を犯した女とそれに惹かれる女たちの暗い恋や破滅を集めた1冊。「ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー」は、キラキラなギャルと目立たないけど実はかわいい女子の恋を収録している。

「罪に溺れるクライム百合アンソロジー」収録作品

「SixFeetUnder」漫画:焼肉定食氏

「崇拝の先に」漫画:瀬尾みいのすけ氏

「紫炎」漫画:仁科氏

「都合の良いクソ女」漫画:そめちめ氏

「あなたの薬になれたなら」漫画:スズオ氏

「盗撮」漫画:ヒジキ氏

「トロッコの天使」漫画:るぅ1mm氏

表紙イラスト:千種みのり氏

【「罪に溺れるクライム百合アンソロジー」】

「SixFeetUnder」漫画:焼肉定食

「崇拝の先に」漫画:瀬尾みいのすけ

「紫炎」漫画:仁科

「都合の良いクソ女」漫画:そめちめ

「あなたの薬になれたなら」漫画:スズオ

「盗撮」漫画:ヒジキ

「トロッコの天使」漫画:るぅ1mm氏

「ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー」収録作品

「私とあの子の距離」漫画:桜木蓮氏

「正しいハートの届け方!」漫画:そめちめ氏

「袖にさくらんぼ」漫画:岡ぱや氏

「私だけが知っている」漫画:瀬尾みいのすけ氏

「だって約束したやんか!」漫画:仁科氏

「朝にとける雨」漫画:坂城氏

「織田は視ている。」漫画:パデラポッロのりお氏

表紙イラスト:桜木蓮氏

【「ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー」】

「私とあの子の距離」漫画:桜木蓮

「正しいハートの届け方!」漫画:そめちめ氏

「袖にさくらんぼ」漫画:岡ぱや氏

「私だけが知っている」漫画:瀬尾みいのすけ氏

「だって約束したやんか!」漫画:仁科氏

「朝にとける雨」漫画:坂城氏

「織田は視ている。」漫画:パデラポッロのりお氏



