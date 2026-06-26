気象庁によりますと台風７号は、南西諸島にかなり接近していて、２７日には西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。



また、２７日は台風８号が東日本太平洋側にかなり接近するでしょう。西日本や東日本太平洋側では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。東日本太平洋側を中心に、暴風やうねりを伴う高波に警戒が必要です。



台風７号は、２６日午前１０時には久米島の北にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。





台風７号は、今後次第に進路を東よりに変えながら速度を上げ、２７日には西日本太平洋側や東日本太平洋側に接近するでしょう。台風８号が日本の南を北上しています。台風８号は、２７日には東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。その後、２つの台風は、日本の東で温帯低気圧に変わるでしょう。気象台によると２６日午前１１時４０分現在で、新潟県への台風の影響は“小さい見込み”ということですが、日本海にある低気圧や前線の影響を受けて県内は、雨となっていて、下越・佐渡では２７日未明まで高波に注意が必要です。今後の気象情報にご注意ください。台風７号と台風８号が持ち込む暖かく湿った空気の影響や、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、引き続き２７日にかけて、前線の活動は活発で、南西諸島と西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。◆雨の予想南西諸島、西日本、東日本太平洋側を中心に激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。・２７日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、東北地方 １００ミリ関東甲信地方 １５０ミリ東海地方 ３００ミリ近畿地方 ２００ミリ四国地方 ２００ミリ九州北部地方 １２０ミリ九州南部 １２０ミリ奄美地方 １２０ミリ沖縄地方 ８０ミリ・２７日正午から２８日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、関東甲信地方 １５０ミリ東海地方 １５０ミリ近畿地方 １００ミリ◆風の予想南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、非常に強い風が吹くでしょう。２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）九州南部 ２３メートル（３５メートル）奄美地方 ２３メートル（３５メートル）沖縄地方 ２３メートル（３５メートル）２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）九州南部 ２３メートル（３５メートル）関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）東海地方 ２５メートル（３５メートル）近畿地方 ２３メートル（３５メートル）四国地方 ２３メートル（３５メートル）◆波の予想南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。２６日に予想される波の高さ九州南部 ５メートル うねりを伴う奄美地方 ６メートル うねりを伴う沖縄地方 ６メートル うねりを伴う２７日に予想される波の高さ九州南部 ５メートル うねりを伴う奄美地方 ５メートル うねりを伴う沖縄地方 ５メートル うねりを伴う関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う東海地方 ６メートル うねりを伴う近畿地方 ６メートル うねりを伴う四国地方 ５メートル うねりを伴う西日本では２６日は、東日本太平洋側では２７日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒が必要です。※画像：気象庁ＨＰより（午前１１時現在）