サンドウィッチマン×オードリー、MC初タッグ！オジサンの人生を豊かにしていく新番組『オジサンドリー』

人気芸人2組、サンドウィッチマンとオードリーがMCとして初タッグ。

2組も気づけばすっかりオジサンに。そんなオジサンMCによる、オジサンの人生を豊かにしていく番組『オジサンドリー』が6月28日（日）に放送される。

MCもオジサンなら、ゲストもVTRに登場する街の人たちも全員オジサン。幸せに生きるオジサンたちのリアルな生態を調査し、そこから輝かしいオジサンライフを送るためのヒントを届けていく。

記念すべき初回のテーマは、「オジサンになってからハマったこと大調査」。

オジサンゲスト、そして街行くオジサン100人に「何にハマっているのか？」を調査してみると、ハマっていることの魅力だけでなく、ハマるに至った人生背景や思いもつまびらかとなり、オジサンMC陣は共感の嵐。

さらに、人生の荒波を乗り越えてきたオジサンたちからは名言の数々も。オジサンならずとも心揺さぶられること必至だ。

◆オジサンゲストに俳優・鈴木浩介＆岡部たかし！

ゲストとして登場するのは、味わい深い演技で活躍するオジサン俳優、鈴木浩介と岡部たかし。2人もそれぞれ、オジサンになってからハマっているという趣味が。

鈴木がハマっているのが「南インド料理」。初めて出会ったときに脳が覚醒するほどの衝撃を受けたそうで、南インド料理のおかげで「世界が広がった」と語る。鈴木にここまで言わしめた南インド料理の魅力とは。

その真相を確かめるべく、サンドウィッチマン＆オードリーたちも実食。こだわりの食べ方を披露する鈴木は、改めてその美味しさに大興奮する。ところが、サンドウィッチマンがまさかの食べることを拒絶!? さらにオードリーから想定外の感想を受け、納得がいかない鈴木は激怒!?

そんなひと波乱も巻き起こす「南インド料理」だが、鈴木が最後に明かした思いがけない本音に、サンドウィッチマン＆オードリーは驚愕することに。

一方の岡部がハマっていることは「ホットヨガ」。このヨガが岡部に変化をもたらし、俳優人生にも大きな影響を与えたそう。20年来の仲だという鈴木も、岡部がヨガを始めてから表れた変化を大絶賛する。

実は10年以上通っていて、これまでレッスンを受けた回数は計1300回以上だという岡部。そこまでハマる魅力とは一体どこにあるのか？

スタジオで岡部の指導のもと、オジサンたちがヨガに挑戦することに。初心者でもできるというヨガのポーズだが、オジサンたちは必死の大騒ぎだ。

◆オジサンMC陣は共感の連続、そして涙…!?

街行くオジサンたちの調査からは、変わった趣味からオジサンならではの趣味まで、幅広くハマっていることが紹介されるが、そこにはオジサンたちの奥深い人生の物語や人生哲学が詰まっており、サンドウィッチマン＆オードリーは共感したり感動したり、感情が大忙し。

なかでも「ヘラブナ釣り」にハマっているオジサンの“ハマるに至った思い”を聞いた一同は刺さりまくり、サンド・富澤たけしの目には涙!? 今回、そんなオジサンMC陣たちが「オジサンになってから良さが分かったこと」も明かされる。