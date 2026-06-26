西友が「総力祭」開催中。アイスやスイーツが特別価格に。日替わりセールも見逃せない《7月5日まで》
スーパーの「西友」は、2026年6月25日から7月5日まで「総力祭」を開催しています。
関東エリア（河辺店は除く）の店舗が対象のチラシから、注目商品をピックアップして紹介します。
大玉メロンが842円！
「総力祭」では、日替わりセールも実施されます。週末は、季節のフルーツに注目。
6月27日（土）と7月5日（日）は、「鳥取県産黒ボクすいかブロックカット」（1パック）が430円。
6月28日（日）は、「山形県産JA鶴岡アンデスメロン」（大玉・1個）が842円。
7月4日（土）は、「ニュージーランド産サンゴールドキーウィ」が5個で540円です。1個購入の場合は139円なので、まとめ買いがお得ですよ。
ひんやりスイーツやアイスが特別価格に
6月25日から7月5日までの11日間、特別価格になっている商品もあります。一例を紹介します。
●モンテール 瀬戸内レモンのレアチーズ シュークリーム／エクレア（各106円）
●ハーゲンダッツ アソート ラバーズアソート（862円）
●赤城乳業 セルフチョコレートクラッシュチョコミント（106円）
●森永の焼プリン（128円）
●カップヌードル各種（各150円）
●ボスコ エキストラバージンオリーブオイル（1078円）
●白砂糖（1kg・214円）
チラシには割引クーポンも付いています。買い物に活用して。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）